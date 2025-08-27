Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe

Situacija oko oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je na trenutke delovala veoma haotično – smirila se, a za sredu u 15 sati najavljeno je novo protestno okupljanje ispred fakulteta.

Celodnevni protesti studenata i građana u utorak ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu počeli su kao reakcija na to što je dekan tog fakulteta Milivoj Alanović u utorak ujutro izbacio studente iz zgrade.

Prema navodima studenta Alanović je zamenio brave i preti im disciplinskim postupcima.

Studenti su zato pozvali građane da im se pridruže u protestu, na šta su se građani i odazvali.

Najpre su poljoprivrednici parkirali svoje traktore u znak podrške studentima.

Na snimku koji je portal Mašina.rs objavio na društvenim mrežama vidi se da su poljoprivrednici dočekani ovacijama.

Podsećamo, u toku noći dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je sa grupom profesora promenio brave i isterao studente u blokadi iz zgrade fakulteta preteći da će pokrenuti disciplinske postupke protiv njih. Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta su pozvali građane da ih… pic.twitter.com/BUK4lEcK8d — Mašina (@MasinaRS) August 26, 2025

Zatim su studenti na društvenim mrežama objavili video snimak kako nastavnici, koji su provalili na fakultet i izbacili ih, jedu hranu koju su studenti u blokadi dobili iz donacija građana.

„Jedu donacije koje smo dobili od građana“, napisali su studenti na društvenim mrežama.

Među nastavnicima koji su utorak ujutro na čelu sa dekanom Milivojem Alanovićem upali na Filozofski fakultet, promenili brave i isterali studente u blokadi iz njega nalaze se i oni koji su ranije pretili studentima.

Tetkice i zaposleni jedu donacije koje smo dobili od građana… pic.twitter.com/eTVcdPdki7 — Blokada FFUNS (@BlokadaFFUNS) August 26, 2025

Više od 50 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osudilo je izbacivanje studenata u blokadi iz fakultetske zgrade i istaklo da u „atmosferi ucena i pretnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite“.

Oni su pozvali poslovodstvo Filozofskog fakulteta da omogući profesorima koji su do sada dobro komunicirali sa studentima da zajedno pronađu adekvatno rešenje.

Alanović je reagovao tako što je pozvao policiju.

Dekan je pozvao policiju, upravo je došlo i pojačanje, odred Žandarmerije, a deo policajaca je ušao u prostorije fakulteta.

Filozofski fakultet Novi Sad.

Upravo. pic.twitter.com/Y5IqtjbSWm — Milan Čanak (@MilanCanak) August 26, 2025

Kao odgovor na to Akademski plenum pozvao je Alanovića da „odmah podnese ostavku i na taj način dovede do smirivanje napete situacije“, koju je, kako dodaju, „sam generisao pozivanjem policije da interveniše na fakultetu“.

„Policija je, sa druge strane, ponovo dokazala da je u funkciji režima, a ne građana“, navodi se u saopštenju.

Akademski plenum podseća da „kada je u martu prošle godine, grupa studenata bliska vlasti blokirala Filozofski fakultet u Novom Sadu“ da policija tada nije intervenisala.

„A sada je u intervenciju povela na desetine svojih pripadnika pod punom opremom“, kaže se u saopštenju.

„Dekan Alanović je zaključavanjem fakulteta, uz zabranu ulaska studentima i većem broju kolega, uz pozivanje policije – uzurpirao fakultet i shodno tome bi morao sam da da ostavku“, zaključuju iz Akademskog plenuma.

Usledilo je nekokoliko situacija u kojima su se studenti i građani nadgurivali sa policijom.

Dačić: Novi napad na policiju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u utorak uveče da je u Novom Sadu „ponovo došlo do napada na pripadnike policije“, koja je, kako je rekao, „samo vršila svoju dužnost suočena sa studentima u blokadi“.

Na vanrednoj konferenciji za novinareDačić je rekao da je policija ušla na fakultet u Novom Sadu na poziv Alanovića i da će tu ostati sve on tako traži.

Dačić je rekao da je Alanović pozvao policiju i prijavio da je „veći broj lica nasilno ušao u prostorije fakulteta sa zadnje strane, a da on sa grupom profesora blokira na jednim vratima njihov dalji ulaz u fakultet i pozvao u pomoć pripadnike Policijske uprave“.

Dačić je dalje naveo da su pripadnici interventne jedinice policije upućeni na mesto događaja i da su tada, kako je rekao, „bez ikakvog razloga i povoda napadnuti“.

„Оni su došli na poziv čoveka koji rukovodi i upravlja radom fakulteta, znači dekana fakulteta, jer to je naša obaveza, ko god da pozove, mi izlazimo na lice mesta. Okupljeni demonstranti, blokaderi, su pokušali da spreče dolazak interventne jedinice policije, ne samo da su verbalno negodovali, nego su fizički gurali, udarali, napadali pripadnike interventne jedinice policije, kako bi ih sprečili da dođu do ulaza u fakultet“, rekao je Dačić.