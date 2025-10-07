Ruski državljanin Sergej Andreenkov, osumnjičen da je učestvovao u borbeno-taktičkoj obuci državljana Moldavije i Rumunije, verovatno je boravio u Srbiji u septembru. Digitalni tragovi i istraga otkrivaju detalje njegovog kretanja i aktivnosti

Ruski državljanin Sergej Aleksandrovič Andreenkov, navodni instruktor na obukama za podrivanje Moldavije organizovanim u Srbiji, verovatno je boravio u Srbiji tokom septembra tekuće godine, pokazuju digitalni tragovi koje je za sobom ostaviom, otkriva Radio Slobodna Evropa (RSE) .

Prema izvoru crnogorskih „Vijesti“ iz bezbednosnih službi, za Andreekova postoji sumnja da je bio instruktor borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije. Crnogorska Uprava policije nije odgovorila na pitanja u vezi ovih navoda.

Zvaničnih informacija u Srbiji o kretanju Andreekova nema, ali da je boravio na zapadu države ukazuju digitalni tragovi koje je analizirao RSE.

Naime, na otvorenom nalogu registrovanom na Sergeja Andreenkova, na aplikaciji „Strava“, koja služi za umrežavanje osoba koje se bave fitnes treninzima, a prema istraživanju RSE, ostali su zabeleženi podaci o jutarnjem treningu u septembru, pored reke Drine u blizini Loznice.

U blizini Loznice organizovane su, kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo 26. septembra, „borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije“.

Pod sumnjom za organizovanje „borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije“, tog dana su uhapšena dvojica državljana Srbije, Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice, bivši saradnici ministra u Vladi Srbije bez potfelja Nenada Popovića.

Ministar Popović je pod sankcijama SAD zbog veza sa Rusijom odnosno brojnih firmi koje ima u Rusiji preko kojih se, kako je u odluci OFAC-a navedeno, „koristeći veze u Kremlju, bogati“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio postojanje kampova, navodeći je informacija o njima dobijena ne od ljudi iz državnih službi, nego privatnog lica.

„Iz potpuno privatnih izvora smo došli do informacije. Ako nešto radimo dobro, radimo obradu stranaca. Nemoguće je bilo da to nismo primetili. Nismo primetili jer je neko želeo da ne primetimo“, rekao je Vučić u intervjuu televiziji Pink.

Kako je RSE došao do email adrese?

Etno selo „Sunčana Reka“ na zapadu Srbije gde je, prema navodima predsednika Aleksandra Vučića, bio kamp za borbenu obuku stranih državljana.

RSE je do podataka o kretanju Andreekova došao ukrštajući email adresu sa kojom se registrovao, sa aplikacijama koje je instalirao na telefonu koristeći tu adresu.

Inače, podatak o njegovoj email adresi moguće je naći u ruskom biznis registru, gde je Andreenkov ovaj kontakt ostavio prilikom registracije, sada neaktivne, firme u Rusiji.

RSE je preko te adrese kontaktirao Andreenkova. Njegov komentar na navode crbnogorskih Vijesti, korišćenju emaila i aplikacija u Srbiji, kao i podatke o boravku u toj zemlji, novinari nisu dobili do objavljivanja ovog teksta.

Više o ovoj temi čitajte na portalu Radio Slobodna Evropa

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!