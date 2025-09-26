Dve osobe uhapšene su u Srbiji zbog sumnje da su obučavali državljane Rumunije i Moldavije za oružene sukobe

Zbog sumnje da su organizovali vojnu obuku državljanima Moldavije i Rumunije i postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, uhapšene su dve osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni L. P. (1988) i S. S. (1978) terete se da su organizovali borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije, koja je, kako se sumnja, za cilj imala obučavanje za efikasnije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tokom izbornog dana u toj zemlji, zakazanog za 28. septembar ove godine.

Kako se sumnja L. P. je organizovao i finansirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice, dok se S. S. tereti da mu je u tome pomagao, saopštio je MUP.

Obuka je, kako se sumnja, sprovedena u periodu od 16. jula do 12. septembra za između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije.

Šta je pronađeno kod osumnjičenih?

Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenih od njih oduzela laptopove, mobilne telefone, kao i uređaj za detektciju i praćenje radio-frekventnih signala, dok je od osumnjičenog S. S. oduzet i pištolj, zbog čega mu se na teret stavlja i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Nakon pokretanja istrage u vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo pravde Republike Srbije od Republike Moldavije putem međunarodne pravne pomoći zatražiće informacije i dokaze radi daljeg vođenja postupka.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, navodi se u saopštenju.

Hapšenja u Moldaviji

Policija Moldavije je pred parlamentarne izbore sprovela masovne racije u kojima je uhapšeno 74 ljudi. Moldavske vlasti tvrde da su uhapšene obučavali Rusi da prave nerede, kao i da su na obuci bili u Srbiji.

„Sedamdeset i četiri osobe privedene su na period do 72 sata“, izjavio je Viktor Furtuna, glavni moldavski tužilac iz Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i posebnih slučajeva.

Moldavska policija je saopštila da je plan za izazivanje nereda bio „koordinisan iz Ruske Federacije, preko kriminalnih elemenata“.

Furtuna je rekao i da su većina osumnjičenih „sistematski putovali“ u Srbiju, gde su prošli obuke, te da su starosti između 19 i 45 godina. Za to su, kako se navodi, dobijali oko 400 evra, prenosi Radio Romania Iași.

Šef policije Viorel Černauteanu izjavio je da su pojedinci obučavani i unutar Moldavije, ali da je većinu učesnika pripremalo osoblje iz Ruske Federacije.

Predsednica Moldavije Maja Sandu ranije je upozorila da Rusija ulaže stotine miliona evra kako bi potkopala izbore koji će u toj zemlji biti održani u nedelju, 28. septembra.