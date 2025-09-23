Rat u Gazi

22.септембар 2025. B. B.

Kriza bez konca i kraja: Novi talas priznanja Palestine

Nezavisnu Palestinu priznale su Kanada, Australija, Velika Britanija i Portugal, a sličan potez najavile su i Francuska, Belgija Malta, Andora i Luksemburg. Time, međutim, sukob nije ništa bliže kraju, a ni rešenje se ne nazire