SNS antiblokaderi u Zemunu

07.septembar 2025. Davor Lukač

Kako me je Andrej Vučić potapšao po ramenu

U procesiji antiblokadera sa Dačićem na čelu – Andrej Vučić. Digne ruku da se zaštiti od snimka, onda me onako baš prijateljski blago potapše po ramenu i kaže “nemoj da me snimaš”