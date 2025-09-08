Srbija Evropom i besplatnim smeštajem mami i ujuruje radnike iz Afrike i video snimcima na Tik-toku

„Ćao, ćao, divni ljudi. Imam jako dobre vesti za vas“, poručuje na Tik-toku momak iz Gane. „Molim vas podelite ovaj video sa svojim bližnjima. Danas smo dobili 22 radne vize za Srbiju.“

Ovako se Srbija reklamira po Africi i mami ljude da dođu da rade u njoj. Ovaj momak je zaposlen u agenciji koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju, a za zainteresovane izrađuju radne vize.

Napominje ipak bitnu stvar – „ljudi, ovo nije besplatno, morate da nam platite, pa tek onda obrađujemo vašu vizu“.

Najbolja prilika za Evropu

U svim video snimcima se kao glavni mamac pominje – lokacija Srbije.

„To je ipak Evropa, evropska zemlja. Hoćete da putujete u Evropu? Ovo vam je najbolja prilika“, kaže on.

Devojka za kompjuterom nudi i besplatni smeštaj i prevoz.

„Ako želite da radite u Evropi, da imate besplatni smeštaj i prevoz, kao i posebne sobe za parove – šta čekate?“, poručuju u drugom video snimku.

Kažu još da je plus ako znate da vozite, pa možete da budete vozač ili možete da radite na građevini. Nudi se i posao u restoranu, kao i skladištima, kako za žene tako i za muškarce.

Afrikanci koji žele da dođu treba da sačekaju šest nedelja da dobiju radnu dozvolu u Srbiji.

Tražimo zidare, tesare, vozače i kozmetičare

20.000 poslova u građevini i sektoru usluga nudila je Srbija lane samo za radnike iz Kenije, poslednji su podaci iz medija, a 2024. godine je za prvih 10 meseci izdato 16.000 radnih dozvola za strane radnike.

Na spisku zanimanja koja su zemlji potrebna su zidar, tesar, armirač, izrađivač gornjih delova obuće, vodoinstalater, keramičar, bravar, konfekcijski šivač, zavarivač-rezač gasom, ali Srbija traži i vozača teretnjaka, fasadera, moler-farbara. Trebaju joj i medicinske sestre, konobari i krojači, ali i knjigovođe i blagajnici.

Veliki broj radnika je tu i na crno. Kako je „Vreme” ranije pisalo prilikom 251 izvršenog inspekcijskog nadzora, inspektori rada su zatekli na radu ukupno 7781 stranog državljanina, od kojih njih 867 nije imalo obezbeđenu dozvolu za rad u Republici Srbiji.