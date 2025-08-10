Interventna policija i pristalice SNS blokirali su prilaz Bačkm Petrovcu, ali su se ljudi probili atarom i Begejom pa je izložba ipak otvorena

Pet žandarmerijskih vozila, četiri marice i jedan džip stigli su iz Novog Sada u Bački Petrovac, dva sata uoči početka protestnog skupa i izložbe fotografija sa protesta, koja je najavljena za 17 sati.

Pa ipak, izložba fotografija sa protesta koje su načinjene u poslednjih devet meseci u mestima u kojima žive vojvođanski Slovaci, je otvorena, sa malim zakašnjenjem.

Bio je ovo treći pokušaj da se održi ova izložba, nakon što su u subotu batinaši pocepali eksponate a zatim i napali prisutne.

Prilaz mestu iz pravca Rumenke, odnosno iz Novog Sada bio je blokiran, interventna jedinica policije je tu postavila kordon – javila je reporterka N1. U tome su im pomogle i pristalice SNS-a sa neregistrovanim vozilima.

Formirala se kolona duga pet kilometara od Bačkog Petrovca pa sve do Rumenke. U njoj su bili veterani iz Novog Sada, novosadski bajkeri brojni Novosađani.

Ipak, kako navodi predstavnica Inicijative za spas poljoprivrednika Sara Valentik, podrška koja je krenula ka Bačkom Petrovcu probila se zaobilaznm putevima, preko atara iz pravca Gložana. Deset aktivista Građanskog pokreta Bravo došli su – rekom Begej. Dočekani su uz ovacije.

Prelaz preko Begeja

„To je bila jedna mala, diverzantska ekipa, ali diverzanti koji ne nose oružje, već samo snažnu volju. Naša volja je ta mala diverzija i uvek ćemo se ponašati tako“, rekla je Marija Srdić iz pokreta Bravo za N1.

Ka Bačkom Petrovcu su krenuli i veterani, koji protestuju zbog napada na njihove kolege iz NS koje je u subotu napalo tridesetak batinaša odjednom. Oni takođr traže i puštanje dvojice privedenih veterana.

Dolazak veterana u Bački Petrovac potvrdilo je danas stotinak veterana. Ispostavilo se da ih barikada sprečava da uđu u mesto, pa su krenuli zaobilaznim putevima, preko njiva, a neki su uspeli da stignu skelom preko Begeja.

Jedan od očevidaca za „Vreme“ kaže da je napad u subotu bio „krvnički. Bili su u tom trenutku sami i dobili su batine. Povrede nisu ozbiljne, ali su besni zbog načina kako su, bez razloga, napadnuti. Pedeset na dvojicu, to nije viteški.“

Kaže da su im „drugi veterani su im pojurili u pomoć i policija je privela dvojicu od njih. Sad smo sa svih strana krenuli u Bački Petrovac da tražimo njihovo oslobađanje.“

Ne zna se zbog čega su privedena dvojica veterana. Naš sagovornik kaže da, „osim opštih mesta da pomažu izdajnike i obojenu revoluciju“ nisu im ikakav prekršaj definisali. Koliko zna, nisu saslušani.

Zna se samo da im je određeno zadržavanje od 48 sati.

Privedeni su nakon incidenta na izložbi fotografija snimljenin na protestima održavanih u Vojvodini, koja je u subotu trebalo da bude održana u Bačkom Petrovcu, u okviru „Slovačkih narodnih svečanosti“.

Izložbu su prekinule nezadovoljne pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

Za nedelju veče zakazan je nov pokušaj otvaranja ove izložbe.

Meštanin Bačkog Petrovca Ivan Bartoš rekao je za N1 da je „Bački Petrovac na neki način ujedinio celu Srbiju, kao što su to pre toga uradilI Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Novi Sad i tako dalje. Nikad u Bačkom Petrovcu nije bila interventna policija sa štitovima – ovo prvi put u istoriji ove opštine. Nadam se i zadnji put. Mi smo samo želeli da izložimo 30-ak fotografija, ko je želeo mogao je da dođe da pogleda, a ko nije, nije morao da dolazi, ali eto, mi nismo želeli da popuštamo, jer ne treba popuštati i treba pokazati da imamo volju, kao što su to pokazali i ovi drugi gradovi i opštine u Srbiji“, rekao je on.

Nakon završetka izložbe, mnogi građani i veterani otišli su na protest koji se održavao u Vrbasu.

