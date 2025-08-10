Izložba fotografija na „Slovačkim narodnim svečanostima“ u Bačkom Petrovcu prekinuta je zbog nezadovoljstva pristalica SNS-a, a dvojica veterana su privedena tokom noći. Veterani su, navodno, nalepili slike sa studentskih protesta na prostorije SNS-a

Nakon incidenata u Bačkom Petrovcu u subotu (9. avgust), policija je tokom noći privela dvojicu ratnih veterana, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati, izjavio je danas (10. avgust) FoNetu član Inicijative za opstanak poljoprivrednika Jan Ferko.

On se pozvao na informacije organizatora izložbe fotografija, koja je u subotu trebalo da bude održana u Bačkom Petrovcu, u okviru „Slovačkih narodnih svečanosti“.

Izložbu su prekinule nezadovoljne pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

Prema rečima Ferka, veterani su u subotu uveče na prostorije SNS nalepili fotografije sa studentskih protesta, koje su bile deo prekinute izložbe.

Ferko je izjavio da u prostorijama SNS nije bilo nikoga, a veterani su produžili do kuće jednog od, kako je naveo, „batinaša“ odgovornih što je izložba prekinuta.

Kako je rekao, sve je prošlo bez većih incidenata, uz dovikivanja, verbalne tenzije i „dobacivanje preko kapije“. Posle toga su se svi razišli, a naknadno je stigla informacija o privođenju veterana, izjavio je Ferko.

Prema njegovim informacijama, veterani su najverovatnije prebačeni iz Bačkog Petrovca u Istražni sud u Novom Sadu. Najavljeno je da će danas u 17 časova u Bačkom Petrovcu biti organizovan novi pokušaj održavanja izložbe.

Izvor: FoNet

