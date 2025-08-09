Batinaši su na očigled policije iscepali fotografije koje su nastajale devet meseci tokom protesta u Vojvodini. Demokratska stranka u tome vidi jasan znak nemoći države pred istinom koju te fotografije nose

Na izložbu fotografija neformalne grupe građana Slovaka iz Bačke, Banata i Srema, upala je grupa batinaša i pocepala eksponate.

Izložba je organizovana na otvorenom, pored biblioteke u Bačkom Petrovcu“.

Na fotografijama su bile scene sa protesta po mestima Vojvodine, koje su prikupljane prethodnih devet meseci.

Očevici kažu da je posle otvaranja izložbe došao veliki broj policije, a odmah posle njih i batinaši. Kažu da je policija opremljena štitovima gledala kako nasilnici uništavaju fotografije i nije reagovala, i to dokazuju snimcima koje su podelili po mrežama.

Policija nije želela da odobri održavanje izložbe već je, kako su tvrdili organizatori, na sve načine pokušala da ih u tome onemogući.

Izložba je bila deo „Slovačkih narodnih svečanosti“.

„Ovo nije napad na umetničko delo, već na sam čin dokumentovanja pobunjenih građana – njihove odlučnosti u potrebi za promenama. ’Batinanje’ fotografija protesta je jasan znak nemoći režima pred istinom koju te slike nose. Kada vlast ne može da pobedi istinu argumentima, ona poseže za nasiljem, a institucije postaju saučesnici ćutanjem, izjavila je koordinator Resornog odbora za kulturu Demokratske stranke Jovana Karaulić.

Ona je ocenila da se ne radi samo o vandalskom činu, već o nastavku sistematskog širenja mržnje, kakvim šef države Aleksandar Vučić već 13 godina vlada Srbijom.

„Nema veće nemoći od režima koji šalje organizovane grupe ne samo na pobunjene građane, već i na fotografije kakve te proteste beleže, dokumentuju i ilustruju za budućnost. Pokušaj da obriše trag istine završiće kao i svi slični pokušaji – time što će istina koju namerava da sakrije postati još vidljivija i snažnija“, poručila je Jovana Karaulić.

Ivan Bartoš, jedan od organizatora izložbe, ispričao je za N1 da je sa batinašima bilo rukovodstvo Bačkog Petrovca, i da će izložbu svakako organizovati ponovo.

