Stotinak veterana okupilo se u Bačkom Petrovcu, traže oslobađanje svojih kolega koji su privedeni u subotu. Za napad batinaša na njih kažu da nije bio viteški

Pet žandarmerijskih vozila, četiri marice i jedan džip stigli su iz Novog Sada u Bački Petrovac, dva sata uoči početka protestnog skupa i izložbe fotografija sa protesta, koja je najavljena za 17 sati.

U Bačkom Petrovcu su i veterani, protestuju zbog napada na njihove kolege iz NS koje je u subotu napalo tridesetak batinaša odjednom. Oni takođr traće i puštanje dvojice privedenih veterana.

Dolazak veterana u Bački Petrovac potvrdilo je stotinak veterana.

Jedan od očevidaca za „Vreme“ kaže da je napad bio „krvnički. Bili su u tom trenutku sami i dobili su batine. Povrede nisu ozbiljne, ali su besni zbog načina kako su, bez razloga, napadnuti. Pedeset na dvojicu, to nije viteški.“

Kaže da su im „drugi veterani su im pojurili u pomoć i policija je privela dvojicu od njih. Sad smo sa svih strana krenuli u Bački Petrovac da tražimo njihovo oslobađanje.“

Ne zna se zbog čega su privedena dvojica veterana. Naš sagovornik kaže da, „osim opštih mesta da pomažu izdajnike i obojenu revoluciju“ nisu im ikakav prekršaj definisali. Koliko zna, nisu saslušani.

Zna se samo da im je određeno zadržavanje od 48 sati.

Privedeni su nakon incidenta na izložbi fotografija snimljenin na protestima održavanih u Vojvodini, koja je u subotu trebalo da bude održana u Bačkom Petrovcu, u okviru „Slovačkih narodnih svečanosti“.

Izložbu su prekinule nezadovoljne pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

Za nedelju veče zakazan je nov pokušaj otvaranja ove izložbe.

Meštanin Bačkog Petrovca Ivan Bartoš rekao je za N1 da je „Bački Petrovac na neki način ujedinio celu Srbiju, kao što su to pre toga uradilI Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Novi Sad i tako dalje. Nikad u Bačkom Petrovcu nije bila interventna policija sa štitovima – ovo prvi put u istoriji ove opštine. Nadam se i zadnji put. Mi smo samo želeli da izložimo 30-ak fotografija, ko je želeo mogao je da dođe da pogleda, a ko nije, nije morao da dolazi, ali eto, mi nismo želeli da popuštamo, jer ne treba popuštati i treba pokazati da imamo volju, kao što su to pokazali i ovi drugi gradovi i opštine u Srbiji“, rekao je on.

