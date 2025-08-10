Protest
Građani protiv Šapića: Ne damo Dvojku
Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije
Stotinak veterana okupilo se u Bačkom Petrovcu, traže oslobađanje svojih kolega koji su privedeni u subotu. Za napad batinaša na njih kažu da nije bio viteški
Pet žandarmerijskih vozila, četiri marice i jedan džip stigli su iz Novog Sada u Bački Petrovac, dva sata uoči početka protestnog skupa i izložbe fotografija sa protesta, koja je najavljena za 17 sati.
U Bačkom Petrovcu su i veterani, protestuju zbog napada na njihove kolege iz NS koje je u subotu napalo tridesetak batinaša odjednom. Oni takođr traće i puštanje dvojice privedenih veterana.
Dolazak veterana u Bački Petrovac potvrdilo je stotinak veterana.
Jedan od očevidaca za „Vreme“ kaže da je napad bio „krvnički. Bili su u tom trenutku sami i dobili su batine. Povrede nisu ozbiljne, ali su besni zbog načina kako su, bez razloga, napadnuti. Pedeset na dvojicu, to nije viteški.“
Kaže da su im „drugi veterani su im pojurili u pomoć i policija je privela dvojicu od njih. Sad smo sa svih strana krenuli u Bački Petrovac da tražimo njihovo oslobađanje.“
Ne zna se zbog čega su privedena dvojica veterana. Naš sagovornik kaže da, „osim opštih mesta da pomažu izdajnike i obojenu revoluciju“ nisu im ikakav prekršaj definisali. Koliko zna, nisu saslušani.
Zna se samo da im je određeno zadržavanje od 48 sati.
Privedeni su nakon incidenta na izložbi fotografija snimljenin na protestima održavanih u Vojvodini, koja je u subotu trebalo da bude održana u Bačkom Petrovcu, u okviru „Slovačkih narodnih svečanosti“.
Izložbu su prekinule nezadovoljne pristalice Srpske napredne stranke (SNS).
Za nedelju veče zakazan je nov pokušaj otvaranja ove izložbe.
Meštanin Bačkog Petrovca Ivan Bartoš rekao je za N1 da je „Bački Petrovac na neki način ujedinio celu Srbiju, kao što su to pre toga uradilI Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Niš, Novi Sad i tako dalje. Nikad u Bačkom Petrovcu nije bila interventna policija sa štitovima – ovo prvi put u istoriji ove opštine. Nadam se i zadnji put. Mi smo samo želeli da izložimo 30-ak fotografija, ko je želeo mogao je da dođe da pogleda, a ko nije, nije morao da dolazi, ali eto, mi nismo želeli da popuštamo, jer ne treba popuštati i treba pokazati da imamo volju, kao što su to pokazali i ovi drugi gradovi i opštine u Srbiji“, rekao je on.
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije
U pucnjavi u Gnjilanu ubijene su tri osobe a nekoliko ih je povređeno, policija raspisala poternicu za osumnjičenim, a mediji objavili njegovu fotografiju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem
Akcija aktivista Srpske napredne stranke na Limanu je završena, pošto su brojne fasade ofarbali u boje srpske trobojke. Po njihovom odlasku građani organizovani u zborove mesnih zajednica kreče svoje fasade u belo i vraćaju u pređašnje stanje
Izložba fotografija na „Slovačkim narodnim svečanostima“ u Bačkom Petrovcu prekinuta je zbog nezadovoljstva pristalica SNS-a, a dvojica veterana su privedena tokom noći. Veterani su, navodno, nalepili slike sa studentskih protesta na prostorije SNS-a
Građani i studenti su u noćnoj protestnoj šetnji Dedinjem obišli rezidenciju predsednika Srbije, palatu Željka Mitrovića i vilu u kojoj živi Ana Brnabić. „Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi“, poručili su demonstranti Vučiću
Kultura sećanja: 30 godina od pada KrajineMoj poslednji dan u Kninu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve