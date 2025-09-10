Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slika

10.septembar 2025. Katarina Stevanović

Bes, pendreci i suzavac

U petak, petog septembra, izveštavala sam sa novosadskih ulica. Ovo su neki od utisaka iz noći koja je zgranula Srbiju

Vreme nasilja: Zastrašivanje građana

10.septembar 2025. Jovana Gligorijević

Naprednjačke bande za razbijanje glava i izloga

Napadi na lokale, na ljude koji sede u kafanama, upadi u školska dvorišta… Sve je to deo sistemskog zastrašivanja pobunjenog društva. U zemlji u kojoj institucije ne rade u interesu građana, ostaje samo da verujemo jedni drugima i da se međusobno čuvamo

Vreme nasilja: Protesti u organizaciji režima

10.septembar 2025. Slobodan Georgijev

Car je go, ali je car

Vučić je u kampanji u kojoj proba različite poruke i pristupe jer se podrška umanjila, a njegov legitimitet je doveden u pitanje. I još gore, polako prestaje njegova kontrola ulice – što je bila sve vreme njegova osnovna prednost u odnosu na političke protivnike i pobunjene građane

Prilog za biografiju: Spasoje Vulević, smenjeni komandant SAJ

10.septembar 2025. Davor Lukač

Policajac od integriteta

Hajka protiv Vulevića krenula je početkom godine preko opskurnih državnih tabloida, a nastavio ju je Aleksandar Vučić. Pozivajući se na pisanje opskurnog lista “Tabloid” – koji javno proziva u svakoj prilici – predsednik Srbije je na televiziji “Prva” rekao da se “ne plaši ni onih generala u policiji koji su likvidirali vođe zemunskog kriminalnog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, a koji se ‘tajno sastaju’ sa Draganom Bjelogrlićem”. Kakvi su to bili tajni sastanci kada se zna da su Bjelogrlić i Vulević venčani kumovi

Kako su stotine prosvetara izgubile posao

10.septembar 2025. Marija L. Janković

Monstruozno mešanje karata

Više od 200 nastavnika širom Srbije, koji su bili zaposleni na određeno, dobilo je otkaz pred sam početak nove školske godine. Kako su po pravilu otpušteni oni koji su podržavali studente, država je smislila kako da im dodatno napakosti – da slučajno ne bi lako pronašli novi posao. Šta je sve vlast radila i radi kao vid odmazde nad onima koji su se usudili da se pobune? Kakve to posledice ima po kolektive i po učenike