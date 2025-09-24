Nastavak konstitutivne sednice u Zaječaru izazvao je haos u skupštinskoj sali. Opoziciona odbornica Dragana Rašić kaže za "Vreme" da je neko bacio dimnu bombu i da su svi napustili salu. Predsednik Skupštine Stefan Zankov prethodno nije odgovorio na pitanja o legalnosti sednice

Ni tri i po meseca posle održanih lokalnih izbora u Zaječaru, u tom gradu nema skupštine grada, a nastavak konstitutivne sednice koji je zakazan za sredu (24. septembar), protiče haotično.

Posle prekida sednice i bacanja dimne bombe, sednica je nastavljena, uprkos protivljenju opozicije.

Obezbeđenje izbacilo opozicione odbornike

Nakon što je sednica nastavljena, obezbeđenje je izbacilo opozicione odbornike iz sale, ali sednica nije prekinuta.

„Obezbeđenje me je udarilo više puta“

Uglješa Đuričković ispre opozicione liste „Promena u koju verujemo“, ocenio je da se ruši ustavni poredak Srbije u Zaječaru i da je na delu državni udar.

On je izbačen je iz sale, a nakon toga je za N1 rekao da ga je „privatno obezbeđenje udarilo više puta“.

„Ne znaju kako treba da se ponašaju, jer su divljaci. Privatno obezbeđenje me je udarilo više puta, hoće da nas iz nekog razloga izbace iz sale, krše zakon… Oni vrše državni udar u ovom trenutku“, kaže on.

Ističe da je „doneta odluka da bude isključen“.

„Mada videli ste da nisu ni glasali, automatski broje glasove, jer misle da će automatski svi iz SNS da glasaju, potpuno suludo. Privatno obezbeđenje sebi dozvoljava da odbornike jednog grada bije hvata za gušu, ovo je sramota za celu zemlju, danas je ovako u Zaječaru, sutra će biti u celoj Srbiji“, kaže on.

Oni danas, kaže Đuričković, „ruše ustavni poredak Srbije“.

„Rade nešto što je protivzakonito, imali su 60 dana, danas je 85. dan, krše ustav, lažno se predstavljaju, imamo presudu koja kaže da nisu verifikovani mandati, nemaju više ništa u skladu sa zakonom da urade, osim da uvedu privremenu organ i raspišu izbore“, rekao je on.

Novi incidenti

Došlo je do novog komešanja i naguravanja između poslanika opozicije i obezbeđenja, i postavlja se pitanje kako uopšte ova sednica može da bude nastavljena.

Pojedinim učescnicima fizičkog obračuna je pocepana garderoba.

Napetost je i dalje velika, svađa se i dalje nastavlja.

Šta se dešavalo na početku sednice?

Sednica skupštine koja je zakazana nelegitimno je prekinuta, kaže za „Vreme“ Dragana Rašić, odbornica Demokratske stranke koja je na izborima održanim u junu u Zaječaru bila na listi Promena u koju verujemo.

Tenzije u Skupštini Zaječara: Policija ispred zgrade, u sali obezbeđenje. Tu su i Ćuta, Parandilović i Miki Aleksić pic.twitter.com/Wh1Y5rFq7p — Nina Sorel (@nisorel) September 24, 2025

„Pokušali su ponovo da naprave izveštaj verifikacione komisije koje je potpisala opet samo njihova članica. U tom trenutku je počela da dimi dimna bomba i pojavio se biber sprej. Prekinuta je sednica. Svi smo izašli napolje, jer je nemoguće da se boravi u sali. Predstavnici Srpske napredne stranke su u kancelarijama, a predstavnici su u hodnicima ispred skupštinske sale ili ispred zgrade“, opisuje trenutna dešavanja u Zaječaru Rašić za „Vreme“.

Okupljeni građani i policija pred zgradom gradske uprave

Velika sala Skupštine grada je neko vreme bila zaključana, a u njoj su ostali samo pripadnici obezbeđenja, javlja reporterka Nove.

Skupštinsku salu obezbeđuje i privatno obezbeđenje firme Gold Guard.

Predstavnicima opozicije izašli su iz zgrade. Pred zgradom se nalazi policija, a okupili su se i građani.

Opozicija je prethodno pozvala građane Srbije da dođu u Zaječar i spreče održavanje sednice.

Sednica skupštine koja je zakazana za danas trebalo bi da bude nastavak konstitutivne sednice na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati.

Međutim, postavlja se pitanje kako nastavak, kada je posle te jedne konstitutivne već održana druga sednica, za koju je opozicija takođe tvrdila da je nelegalna.

Kako javlja reporterka TV Nova, komentari prisutnih su da je „na snazi državni udar“, a kordoni policije i obezbeđenja su u skupštinskoj sali, kao i ispred zgrade.

Predsednik Skupštine bez odgovora o ponavljanju konstitutivne sednice

Odbornici opozicije odbijaju da zauzmu svoja mesta. Odbornici opozicije su zamolili pripadnike SNS i članove obezbeđenja da podignu ruku i glasaju da li su za poštovanje zakona.

Predsednik Skupštine Stefan Zankov nije odgovorio na pitanje Nove kako je konstitutivna sednica prethodnog meseca zaključena, a sada je ona ponovo u toku. On je naveo da nema komentara, a da će možda imati ukoliko se konstituiše.

Reporterka Nove upitala je Tanju Stojanović, SNS odbornicu, da prokomentariše ova dešavanja.

„Mislite da ste novinar? Niste prošli pored ozbiljnog novinara, za vašu televiziju ispod časti. Zamolila je obezbeđenje da je skloni jer je ometa u radu”, kazala je Stojanović reporterki Nove, koja je kazala da izveštava za televiziju N1.

Narodni poslanici pokušavaju da uđu u salu Skupštine, ali im obezbeđenje ne dozvoljava. Miroslav Aleksić kaže da nije dobio obrazloženje i da su iz obezbeđenja rekli „da im je neko rekao da ne mogu da uđu” i da se radi „o potpunom bezakonju”.

Upitala je i pripadnika obezbeđenja ko im je dao nalog za ovakvo postupanje, ali oni nisu želeli da odgovore.

Šta je sporno

Lokalni izbori u Zaječaru održani su 8. juna, a na njima je pobedu odnela koalicija oko Srpske napredne stranke. Međutim, opozicija rezultate ovih izbora osporava. I posmatračka misija Crta objavila je da su „u Zaječaru tokom izbornog dana na 17 biračkih mesta zabeleženi najteži oblici nepravilnosti, što znači da izbori ne odražavaju slobodnu volju birača“.

Predstavnici opozicije podneli su desetine žalbi na izborne rezultate, ali su sve žalbe u međuvremenu odbijene.

U takvim uslovima, konstitutivna sednica Skupštine grada Zaječara održana je 5. i 6. avgusta, a osim lokalnih političara, u sali i ispred nje, bili su i pripadnici privatnog obezbeđenja, policija, građani. Ipak, Skupština grada na kraju je konstituisana i izabrano je lokalno rukovodstvo.

Međutim, dvadeset dana kasnije, 25. avgusta, Viši sud u Zaječaru usvojio je žalbu jedne opozicione liste podnetu povodom nepravilnosti na sednici. Tako je konstitutivna sednica poništena.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, rok od dva meseca tokom kojih je obavezno da bude konstituisana skupština neke lokalne samouprave u slučaju Zaječara istekao je u četvrtak, 4. septembra.

Prema objašnjenju politikologa Bobana Stojanovića, ovo znači da bi izbori u Zaječaru trebalo da budu raspisani do 4. oktobra.

Međutim, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kazala je kasnije da osnova za ponavljanje izbora u Zaječaru nema.

„Dva člana Verifikacione komisije iz redova opozije tražila su od Ministarstva da izvrši nadzor nad procesom i mi smo od Skupštine grada tražili precizne informacije šta se tačno desilo. Na osnovu svega čime raspolažemo, daćemo sugestiju, odnosno nalog da se nastavi konstitutivna sednica, potvrde mandati i nastavi funkcionisanje grada“, rekla je ministarka Paunović za NewsMax Balkans.

