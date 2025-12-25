„Vučićevi tužioci” doživeli su debakl na izborima u Visokom savetu tužilaštva nakon čega su podneli mnoštvo prijava. Sada opstrukcijom pokušavaju da povrate većinu koju su izgubili

Na današnjoj, hitno zakazanoj vanrednoj sednici Visokog saveta tužilaštva (VST), na kojoj je trebalo da se odlučuje o prigovorima „Vučićevih tužilaca” na izbore za pet novih članova tog tela, nije bilo kvoruma od najmanje osam članova. Kako prenosi N1, od 11 članova koliko broji VST, njih četvorica su jutros poslali obaveštenje da neće moći da prisustvuju.

Na sednicu nisu došli ministar pravde Nenad Vujić, pravnik Vladimir Simić i javni tužioci Milan Tkalac i Boris Pavlović. Predsedavajući VST Branko Stamenković rekao je da su pojedina obaveštenja o odsustvu dostavljena su kasno.

Sutra ističe 48 sati

Izbori za članove VST održani su u utorak, 23. decembra, a po objavljivanju rezultata, koji su ocenjeni kao nepovoljni po vlast, podneto je šest prigovora od kojih se četiri odnose na navodne nepravilnosti izbora u Kragujevcu.

Prema zakonu, rok za izjašnjavanje VST-a o prigovorima iznosi 48 sati od trenutka prijema prigovora, nakon čega se, ako nema odgovora, oni automatski usvajaju.

„Nije bilo neregularnosti”

Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković je na dan izbora za „Vreme“ izjavio da nije bilo nikakvih nepravilnosti, ali da jeste bilo pokušaja opstrukcije i da je u Katanićevoj ulici, gde je sedište beogradske apelacije, dojavljena bomba.

„Tu su bila sva izborna mesta za beogradsku apelaciju. Tužioci iz Valjeva, Smedereva, Pančeva došli su danas u Beograd da glasaju, i to na svim nivoima. I eto slučajnosti, da se dojavilo da je bomba baš u Katanićevoj ulici. Ja u te slučajnosti ne verujem i mislim da je to bio pokušaj opstrukcije. Mogu da pohvalim biračke odbore koji su radili u zgradi, kao i predsednicu Drugog osnovnog suda. Svi su krajnje pribrano nastavili dalje sa izbornim procesom“, kaže Stamenković.

Na zapisnike sa izbora u VST nije bilo nijedne primedbe.