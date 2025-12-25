„Vučićevi tužioci” doživeli su debakl na izborima u Visokom savetu tužilaštva nakon čega su podneli mnoštvo prijava. Sada opstrukcijom pokušavaju da povrate većinu koju su izgubili
Na današnjoj, hitno zakazanoj vanrednoj sednici Visokog saveta tužilaštva (VST), na kojoj je trebalo da se odlučuje o prigovorima „Vučićevih tužilaca” na izbore za pet novih članova tog tela, nije bilo kvoruma od najmanje osam članova. Kako prenosi N1, od 11 članova koliko broji VST, njih četvorica su jutros poslali obaveštenje da neće moći da prisustvuju.
Na sednicu nisu došli ministar pravde Nenad Vujić, pravnik Vladimir Simić i javni tužioci Milan Tkalac i Boris Pavlović. Predsedavajući VST Branko Stamenković rekao je da su pojedina obaveštenja o odsustvu dostavljena su kasno.
Izbori za članove VST održani su u utorak, 23. decembra, a po objavljivanju rezultata, koji su ocenjeni kao nepovoljni po vlast, podneto je šest prigovora od kojih se četiri odnose na navodne nepravilnosti izbora u Kragujevcu.
Prema zakonu, rok za izjašnjavanje VST-a o prigovorima iznosi 48 sati od trenutka prijema prigovora, nakon čega se, ako nema odgovora, oni automatski usvajaju.
Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković je na dan izbora za „Vreme“ izjavio da nije bilo nikakvih nepravilnosti, ali da jeste bilo pokušaja opstrukcije i da je u Katanićevoj ulici, gde je sedište beogradske apelacije, dojavljena bomba.
„Tu su bila sva izborna mesta za beogradsku apelaciju. Tužioci iz Valjeva, Smedereva, Pančeva došli su danas u Beograd da glasaju, i to na svim nivoima. I eto slučajnosti, da se dojavilo da je bomba baš u Katanićevoj ulici. Ja u te slučajnosti ne verujem i mislim da je to bio pokušaj opstrukcije. Mogu da pohvalim biračke odbore koji su radili u zgradi, kao i predsednicu Drugog osnovnog suda. Svi su krajnje pribrano nastavili dalje sa izbornim procesom“, kaže Stamenković.
Na zapisnike sa izbora u VST nije bilo nijedne primedbe.
Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva (VST) to što je predsednik Saveta Branko Stamenković zakazao elektronsku sednicu radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora. Preti mu krivičnom prijavom
Kritičari režima Aleksandra Vučića obustavljanje postupka protiv Gorana Vesića i ostalih vide kao nastavak državnog udara i smatraju da je odluka doneta pod političkim pristiskom. Advokat Sead Spahović je mišljenja da je optužnica upravo zbog svoje širine bila tanka, ali da treba sačekati pravosnažnu presudu
Dok gradska vlast usvaja budžet koji deo javnosti ne smatra razvojnim, Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu upozorava na njegove manjkavosti, ali veruje da će 2026. doneti politički zaokret i novu energiju
Poraz ćaci-tužioca Nenada Stefanovića na izborima za članove Visokog saveta tužilaštva ima i veliko simbolično značenje: jedna institucija se odbranila i pokazala da je moć vučićevska tanja nego što se mislilo, da je njena najveća snaga – kao što to biva i sa tajnim službama – u fami o velikoj snazi
