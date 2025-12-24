Nakon što su kandidati Aleksandra Vučića doživeli debakl na izborima u Visokom savetu tužilaštva 23. decembra, podnosi se veliki broj prigovora na proces. Cilj je da se izbori ponište

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović ne mire se sa porazom koji je režim doživeo na izborima za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca.

Nakon što su njihovi kandidati doživeli debakl, odnosno nisu dobili poverenje kolega koji su direktnim putem birali članove VST-a, podnosi se veliki broj prigovora na proces, čiji je cilj da se ponište izbori koji su održani u utorak, 23. decembra, saznaje „Vreme“.

Nakon izbora tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković je rekao za “Vreme” da nije bilo nikakvih nepravilnosti, ali da jeste bilo pokušaja opstrukcije kakvo je dojava o bombi u Katanićevoj ulici, gde je sedište beogradske apelacije.

„Tu su bila sva izborna mesta za beogradsku apelaciju. Tužioci iz Valjeva, Smedereva, Pančeva došli su danas u Beograd da glasaju, i to na svim nivoima. I eto slučajnosti, da se dojavilo da je bomba baš u Katanićevoj ulici. Ja u te slučajnosti ne verujem i mislim da je to bio pokušaj opstrukcije. Mogu da pohvalim biračke odbore koji su radili u zgradi, kao i predsednicu Drugog osnovnog suda. Svi su krajnje pribrano nastavili dalje sa izbornim procesom“, ocenio je Stamenković.

Veoma visoka izlaznost

Inače, izborna komisija VST-a je nakon izbora dostavila Zapisnik o utvrđivanju rezultata izbora, a on je danas usvojen jednoglasno.

Zapisnikom je utvrđeno da je u biračke spiskove bilo upisano 762 tužilaca, a da je svoje izborno pravo iskoristilo njih 740. Utvrđeno je da je bilo 716 važećih glasačkih listića, 22 neupotrebljenih i 24 nevažećih.

Za kandidata na kandidacionoj listi Vrhovnog javnog tužilaštva glasalo je ukupno 12 birača ili 92,31 odsto.

Za kandidate na kandidacionoj listi Apelacionih javnih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine glasalo je ukupno 67 birača ili 98,53 odsto.

Za kandidate na kandidacionoj listi Viših javnih tužilaštava glasalo je 225 birača ili 96,57 odsto.

Za kandidate na kandidacionoj listi Osnovnih javnih tužilaštava glasalo je 436 birača ili 97,32 odsto.

Zvanični rezultati izbora

Kandidat na kandidacionoj listi Vrhovnog javnog tužilaštva i javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva, Jasmina Stanković, dobila je 12 glasova, tj. 100 odsto od birača koji su iskoristili svoje izborno pravo.

Kandidat na kandidacionoj listi Apelacionih javnih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine i javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, Radmila Jovanović, dobila je ukupno 45 glasova ili 67,16 odsto, dok je kandidat na istoj listi i javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, Zoran Vucelja, dobio 20 glasova ili 29,85 odsto, od birača koji su iskoristili svoje izborno pravo.

Kandidat na kandidacionoj listi Viših javnih tužilaštava i javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, Boris Majlat, dobio je ukupno 109 glasova ili 48,44 odsto, dok je kandidat na istoj listi i javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nikola Uskoković, dobio 105 glasova ili 46,67 odsto od birača koji su iskoristili svoje izborno pravo.

Kandidati na kandidacionoj listi Osnovnih javnih tužilaštava, i to kandidat i javni tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva, Predrag Milovanović, dobio je 141 glas ili 32,34 odsto, kandidat i javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Jovana Komnenović, dobila je 123 glasa ili 28,21 odsto, kandidat i javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Boris Pavlović, dobio je 118 glasova ili 27,06m odsto, i kandidat i javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva Nikola Stojanović dobio je 43 glasa ili 9,86 odsto, od birača koji su iskoristili svoje izborno pravo.