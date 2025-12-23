Predsednica Skupštine Srbije

23.decembar 2025. I.M.

Brnabić: Opozicioni poslanici su „izdajnici i drukare“

Tokom rasprave o Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslanici opozicije razmenili su teške optužbe, uz poruke o „obojenoj revoluciji“, stranim uticajima i neuspehu vlasti u procesu evropskih integracija