Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Branko Stamenković ocenio je u razgovoru za „Vreme“ nakon izbora za članove Visokog saveta tužilaštva da nije bilo nikakvih nepravilnosti, ali da jeste bilo pokušaja opstrukcije kakvo je dojava o bombi u Katanićevoj ulici, gde je sedište beogradske apelacije.

„Tu su bila sva izborna mesta za beogradsku apelaciju. Tužioci iz Valjeva, Smedereva, Pančeva došli su danas u Beograd da glasaju, i to na svim nivoima. I eto slučajnosti, da se dojavilo da je bomba baš u Katanićevoj ulici. Ja u te slučajnosti ne verujem i mislim da je to bio pokušaj opstrukcije. Mogu da pohvalim biračke odbore koji su radili u zgradi, kao i predsednicu Drugog osnovnog suda. Svi su krajnje pribrano nastavili dalje sa izbornim procesom“, kaže Stamenković.

„Ne verujem u struje, ovo je najbolji mogući odgovor tužilaca“

Dodaje da su izborni rezultati najbolji mogući odgovor tužilaca nakon svih napada na njih.

„Moj utisak je da je Javno tužilaštvo odlučilo da podrži samo sebe, da podrži svoju samostalnost i pokaže da će funkcionisati u okviru Ustava i zakona ove zemlje, a ne na osnovu pojedinačnih želja ili potreba. Ovakva izborna odluka javnih tužilaca je ohrabrujuća. Mislim da je ovo najbolji mogući odgovor koji je Javno tužilaštvo moglo da da nakon svih napada, i to svakodnevnih, maltene svakosatnih. To su bili napadi koje su javni tužioci trpeli unazad dugo vremena. A ti napadi su samo posebno intenzivirani u poslednjih nekoliko meseci“, ističe Stamenković.

Na pitanje kakav će sada biti odnos snaga u VST-u sa pet novih članova, odgovara:

„Ja sam uvek bio protiv toga da postoje struje, da se tužioci ravnaju prema tome koju podržavaju. Ne gledam ja to uopšte tako. Ovde je puno različitih tužilaca sa različitim načinom razmišljanja glasalo za određene kandidate. Nema ovde unificiranosti, niti političkog ravnanja iza nekog lidera. Ovde su sa jedne strane tužioci koji su verovali u to da svojim glasom glasaju za samostalno tužilaštvo koje će raditi svoj posao kako treba, i oni koji su iz različitih razloga glasali za druge kandidate“.

„Možda su neki razočarani, možda su neki dobili razna obećanja u vidu napredovanja, ili nekih drugih koristi, što bi za mene bilo porazno… Ne treba generalizovati stvari. Svi tužioci treba da znaju da ma za koga da su glasali – mi ostajemo jedno tužilaštvo. Sutra svi moraju da se pojave na poslu. Nisam za to da etiketiramo čija je struja pobedila. Pobedilo je tužilaštvo“, ističe sagovornik „Vremena“.

Vrhovno javno tužilaštvo nije u sukobu ni sa kim

Na pitanje da li će se sada nešto promeniti u sukobu vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i Tužilaštva za organizovani kriminal sa jedne i izvršne i zakonodavne vlasti sa druge strane, Stamenković odgovara:

„Mi se pridržavamo Ustava i zakona i radimo posao kako treba da se radi. Da li to nekome smeta, to je već drugo pitanje. Da li je zbog toga izvršna i zakonodavna vlast u nekoj vrsti sukoba sa nama, ne znam, to je pitanje za njih. Mi nismo u sukobu sa bilo kojom granom vlasti, jer mi radimo za javnost ove zemlje, za narod ove zemlje i za našu državu. Ako druge grane vlasti imaju neku drugu ideju, to je onda pitanje za njih, da obrazlože zašto je to tako“.

Mrdićevi predlozi izmena zakona apsolutno neprihvatljivi

Govoreći o predlogu poslanika SNS-a Uglješe Mrdića za izmenu pet zakona koji se odnose na pravosuđe, tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva kaže da je to nastavak onoga što smo mogli da čujemo preko jednog dela medija koji je u vezi sa delom izvršne i zakonodavne vlasti.

„Namerno kažem ‘dela’, jer nismo čuli celu izvršnu i zakonodavnu vlast da tako razmišlja. Mi pripadamo pravosudnoj grani vlasti, a ne izvršnoj. Zato i postoje kategorije u Ustavu, i zato su zakoni doneti na taj način. Predlog izmena zakona koji je na stolu pokušava da promeni ustavne odredbe o samostalnosti tužilaštva i o Visokom savetu tužilaštva kao zaštitniku te samostalnosti. Pokušavaju da nas organski promene i sve svedu na jedan od organa izvršne vlasti, što je apsolutno neprihvatljivo u Evropi 21. veka. To bi bio retrogradni proces i erozija treće grane vlasti i vladavine prava u Srbiji. To je nedopustivo i želim da verujem da će Skupština odbiti ovakve predloge zakona ako se oni uopšte nađu na dnevnom redu narednog zasedanja“, zaključio je Stamenković.

Rezultati izbora u VST

Prema nezvaničnim podacima koje objavio N1, najviše glasova za pet novih članova u Visokom savetu tužilaštva osvojili su Predrag Milovanović, tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenim 141 glasom i Jovana Komnenović, tužiteljka prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenih 123 glasova na nivou osnovnih javnih tužilaštava.

Njihovi protivkandidati, tužilac Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Boris Pavlović i tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštvadobio Nikola Stojanović dobili su 118 glasova, odnosno 43 glasa.

Na nivou viših javnih tužilaštava najviše glasova je dobio Boris Majlat, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Šapcu – 113 glasova, dok je njegov protivkandidat Nikola Uskoković, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osvojio 105 glasova.

Na nivou apelacionih tužilaštava takođe su u trci za članstvo u Visokom savetu tužilaštva bila dva kandidata. Najviše glasova na osvojila je tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu Radmila Jovanović – 45, dok je njen jedini protivkandidat Zoran Vucelja osvojio 20.

Iz Vrhovnog javnog tužilaštva kandidat je bila samo tužiteljka Jasmina Stanković. Trinaest njenih kolega nisu imali za koga drugog da glasaju, te je njeno mesto u Visokom savetu od početka bilo jedino sigurno.

Izbori za Visoki savet tužilaštva nikada nisu bili ni značajniji ni medijski propraćeniji. Tome je doprinela i kampanja koja mesecima traje u prorežimskim medijima i na društvenim mrežama protiv Zagorke Dolovac i Tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi istragu u slučajevima „Pad nadstrešnice“ i „Generalštab“. Zbog toga nije iznenadila previše ni ogromna izlaznost javnih tužilaca na ove izbore.

Na pojedinim biračkim mestima izlaznost je bila i 100 odsto. 762 tužioca glasala su od jutros do popodneva u četiri grada u kojima su sedišta apelacionih tužilaštava – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

