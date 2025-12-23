Prema preliminarnim rezulatima glasanja na današnjem izboru za članove Visokog saveta tužilaštva, koje je objavio N1, tesnu pobedu na nivou viših tužilaštava odneo je Boris Majlat, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Šapcu

Prema nezvaničnim podacima koje objavio N1, u vezi sa glasanjem za nove članove Visokog saveta tužilaštva iz redova osnovnih javnih tužilaštava, najviše glasova osvojili su Predrag Milovanović, tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenim 141 glasom i Jovana Komnenović, tužiteljka prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenih 123 glasova. To znači da su tužioci Milovanović i Komnenović izabrani za nove članove VST na nivou osnovnih javnih tužilaštava.

Njihovi protivkandidati Boris Pavlović, tužilac Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu dobio je 118 glasova, a Nikola Stojanović, tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva dobio je 43 glasa.

Na nivou viših javnih tužilaštava najviše glasova je dobio Boris Majlat, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Šapcu. On je osvojio 113 glasova, dok je njegov protivkandidat Nikola Uskoković, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osvojio 105 glasova.

Na nivou apelacionih tužilaštava takođe su u trci za članstvo u Visokom savetu tužilaštva bila dva kandidata. Najviše glasova na izborima osvojila je Radmila Jovanović, tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu I to 45, dok je njen jedini protivkandidat Zoran Vucelja osvojio 20.

Iz Vrhovnog javnog tužilaštva kandidat bila je samo tužiteljka Jasmina Stanković. 13 njenih kolega nisu imali za koga drugog da glasaju, te je njeno mesto u Visokom savetu od početka bilo jedino sigurno.

Izbori za Visoki savet tužilaštva nikada nisu bili ni značajniji ni propraćeniji. Tome je doprinela i kampanja koja mesecima trajala u prorežimskim medijima i na društvenim mrežama. Zbog toga nije iznenadila previše ni velika izlaznost javnih tužilaca na ove izbore.

Na pojedinim biračkim mestima izlaznost je bila i do 100 odsto. 762 tužioca glasala su od jutros do popodneva u četiri grada u kojima su sedišta apelacionih tužilaštava – Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Izvor: N1

