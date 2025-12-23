Srbija i Slovačka

21.decembar 2025. S. Ć.

Vučić: Srbiji bi trebalo 10 godina za izgradnju nuklearke

Slovačka je spremna da gradi nuklearnu elektranu u Srbiji, izjavio je predsednik Pelegrini, dok je predsednik Vučić ukazao da Srbija nema dovoljno obrazovanih za primenu nuklearne energije, a bez te vrste energije neće biti dovoljno struje u budućnosti