Nakon tužilačkog, u Srbiji imamo i svojevrsni „sudijski državni udar”. Tako vlast vidi tužioce i sudije koji se drže zakona i odbijaju da rade po nalogu izvršne vlasti. Glavni tužilac Nenad Stefanović je glavni adut Aleksandra Vućića da pravosuđe sprovodi njegovu volju

Pod pratećom porukom „skandalozno“, tabloidi su apostrofirali četiri sudije Višeg suda u Beogradu koje su se odmetnule od glavnog tužioca Nenada Stefanovića, tj. koje odbijaju da rade po nalogu „sa vrha”. On je sada jedini čovek u pravnom sistemu Srbije za koga Aleksandar Vučić još kaže da može da ga dobije telefonom.

Ispostaviće se da su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu održale sednicu na kojoj su zauzele stav o postupanju prema ljudima koji protestuju na ulicama. Oni su zaključili da fizički napad na policiju ne može biti kvalifikovan kao nasilničko ponašanje na javnom skupu, već isključivo kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Ovim jednoglasnim stavom, četvoro beogradskih sudija za prethodni postupak – Ana Milošević, Miloš Labudović i Ksenija Marić još jednom su, ovaj put i sa koleginicom Marijom Janković Debeljak – stali na put kršenju zakona koje je uveo glavni tužilac Nenad Stefanović, piše Nova.rs.

Jako je zabrinut

On je na to odmah reagovao.

„Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci“, poručilo je Više javno tužilaštvo na čijem je čelu.

Kao i do sada, VJT u Beogradu će ulagati žalbe na sve sporne prvostepene odluke i tražiti njihovo preinačenje iz zakonom propisanih razloga, pa i kada je reč o određivanju pritvora.

Voli da komentariše medije

Nenad Stefanović je tri i po godine na čelu Višeg javnog tužilaštva, koje kao da se specijalizovalo da goni studente.

On je na ovo mesto došao krajem 2021. godine, a Skupština Srbije ga je izabrala na mandat od šest godina. Osetno se više eksponira u medijima nego njegova prethodnica Nataša Krivokapić.

Stefanović je tužio urednika Nove S, kako su preneli tabloidi, zbog povrede dostojanstva ličnosti. Odgovarao je (kako dalje prenose mediji) na „spinove” o fotografiji gde se vidi sa logom USAID. Kao „zlonamerno” je ocenio i isticanje da je rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu učestvovala u pravosudnoj obuci u inostranstvu koju je finansirao USAID, pisao je KRIK.

Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbranimo struku“ nedavno je tražila njegovu ostavku, a Udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je Stefanović osnivač, takvo istupanje je ocenilo sramnim. Hvale ga novinari i urednici Informera u svojim emisijama, a kontroverzna Vaseljenska.net , na primer, vidi ga kao „jedinog tužioca koji radi svoj posao”, piše Istinomer.

Pre ovog posla je vodio brojne istrage, poput predmeta protiv prvog svedoka saradnika Ljubiše Buhe Čumeta, kao i protiv optuženih za pokušaj ubistva Milana Beka, za prvu otmicu „zemunskog klana“. Ispitivao je i slučaj „Potočari“ protiv policajaca zbog sumnje da su odali državnu tajnu”.

Počeci

Nenad Stefanović je završio Visoku medicinsku školu u Zemunu, a Pravni fakultet na Univerzitetu u Beogradu. To su podaci koji se navode u zvaničnoj biografiji na sajtu UST.

Ističe da je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio Specijalističke postdiplomske studije iz oblasti suzbijanja terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije.

Navodi da je je stekao sertifikat Saveznog ministarstva za ekonomiju i tehnologiju Savezne Republike Nemačke za oblast komunikacionih veština, kao i da je položio pravosudni ispit, piše Istinomer.

U biografiji ističe da je u periodu 2001-2004. bio član Komisije za primenu propisa SO Čukarica i da je obavljao poslove u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije (Granični inspektorat), u Saveznom ministarstvu zdravlja i socijalne politike, kao i Saveznom sanitarnom inspektoratu.

Demantujući tvrdnje iz teksta objavljenog u NIN-u, u kome se, između ostalog, navodi „kako je bivši sanitarni inspektor, a posle tužilac koji je kritikovao glavnu tužiteljku i ministra pravde, preko noći stekao naklonost tužilačke vrhuške i vlasti i postao čovek od poverenja za kontrolisanje postupaka“, naglasio je da „nikada nije bio član nijedne stranke ili partije“.

Predsednik je Udruženja sudija i tužilaca Srbije, koje je sam osnovao. Od 6. juna 2014. bio je zamenik tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, pa 2018. godine prelazi u Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje onda i zvanično preuzima od 2022.