Deo srpskog tužilaštva probudio se iz višegodišnjeg sna i počeo da se bavi čudovišnom korupcijom vrha režima. Otkud to i šta dalje? To je tema novog broja „Vremena“

Različita su tumačenja vesti s početka meseca: po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeno je jedanaest osoba „u vezi sa padom nadstrešnice“, tragedije koja se zbila pre devet i po meseci i koja je bila povod za bunt građana, koji je predvođen studentima i kraj mu se ne nazire.

Da li je sve igrarija? Ili je vrh tužilaštva konačno ustao iz višegodišnjeg sna, rešen da stvar istera do kraja? To je naslovna tema novog broja „Vremena“ koji je na kioscima od četvrtka.

Novosadski advokat Vladimir Beljanski za „Vreme“ kaže da je „vidljivo“ da su sada sa jedne strane glavna tužiteljka Zagorka Dolovac, novosadska tužilaštva i Tužilaštvo za organizovani kriminal koje predvodi Mladen Nenadić i koje sada vodi istragu i hapsi zbog navodne pronevere 115 miliona evra pri gradnji železnice.

„A s druge strane je beogradsko Više javno tužilaštvo, na čelu sa čovekom od punog poverenja Vučića i vrha vlasti, Nenadom Stefanovićem. Stefanović je očigledno hteo da uvede predmet u tok koji bi ekskulpirao najviše državne funkcionere. U tome je sprečen“, kaže Beljanski.

Istina na pola puta

Beogradski advokat Jovan Rajić kaže da je istina na pola puta. Ne veruje da se Nenadić jednog dana probudio i naprasno rešio da radi svoj posao, nakon deset godina hibernacije njegovog tužilaštva, ali ne veruje ni da je Vučić procenio da je ovo dobar trenutak da izvede još jednu od svojih predstava i hapsi ljude poput bivših ministara Momirovića i Vesića koje je naizgled bio skinuo sa udice. Pride, ova dvojica mnogo znaju i o samom Vučiću.

„Nenadić za deset godina nije sproveo niti jedan slučaj visoke korupcije koji seže makar do trećeg ešalona SNS mafije. Govoriti, prema tome, o njemu kao nekom svetioniku i bastionu nezavisnosti pravosuđa neozbiljno je koliko i iluzorno“, kaže nam Rajić.

„S druge strane, da ovo nije predstava u Vučićevoj režiji pokazuje ponašanje njegovih medija, koji već mesecima vode kampanju protiv TOK-a i koji su znali šta se sprema. Drugo, Vučić je poslao svog ličnog advokata Palibrka da brani Momirovića i vodi računa da ovaj ne kaže tužilaštvu nešto što ne treba”, kaže Rajić.

Podrška spolja?

Po Rajiću, najrealniji scenario je da je Nenadiću i Zagorki Dolovac „negde spolja“ signalizirano da više ne smeju da ignorišu silne skaj-prepiske i dokazne materijale koji godinama skupljaju prašinu u specijalnom tužilaštvu.

„Takođe, data im je neka vrsta garancije, u meri u kojoj je to moguće, da bi oni, kada dođe period ispitivanja odgovornosti, mogli da budu pošteđeni i označeni kao neko ko je u ključnom trenutku pomogao da srpsko pravosuđe stane na noge. Naravno da u ovoj priči nema pozitivnih likova i da su svi kršili zakon, neko aktivnim postupanjem, a neko nečinjenjem“, smatra Rajić.

