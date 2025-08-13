Zloupotreba službenog položaja

13.avgust 2025. M. M.

Niš: Podignuta optužnica protiv Dragane Sotirovski

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv bivše gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i sebi i drugim licima pribavila milione