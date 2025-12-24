Poraz ćaci-tužioca Nenada Stefanovića na izborima za članove Visokog saveta tužilaštva ima i veliko simbolično značenje: jedna institucija se odbranila i pokazala da je moć vučićevska tanja nego što se mislilo, da je njena najveća snaga – kao što to biva i sa tajnim službama – u fami o velikoj snazi

Rezultati izbora u Visokom savetu tužilaštva mogu se tumačiti na dvojak način. Prvo, pobedila je struja Zagorke Dolovac, koja je deceniju i kusur bila sinonim za nefunkcionisanje institucija. Dakle, ništa epohalno i ništa bitno. Moguće je da će se ponovo nekako i negde Dolovac i izvršna vlast nagoditi, i onda – džaba smo krečili!

To je pesimistična verzija, karakteristična za malokrvna društva, koje se decenijama hrane džank-fudom.

Optimistična glasi: Vučić i njegov čovek za specijalne pravosudne operacije Nenad Stefanović, tužilac takozvani, ćaci sa dna kace, doživeli su ogroman poraz. I pored toga što su tajne službe radile u tri smene, pritiskale, pretile i ucenjivale, ćaci-tužioci nisu uspeli da pobede „obične tužioce“.

Ovo je važan poraz u simboličkoj ravni: jedna institucija se odbranila i pokazala da je moć vučićevska tanja nego što se misli, da je njena najveća snaga – kao što to biva i sa tajnim službama – u fami o velikoj snazi.

Izbor nije bio tako težak

Može da se kaže i da je jedna profesija pobedila i dala primer drugim esnafima. Dakle, ako ste tužilac ili sudija koji radi po nalogu vlasti, pod pritiskom cenzure i autocenzure – pogotovo ako iznad sebe imate kancerogeno-šalabajzerski režim kakav je ovaj – vi gazite po vlastitom znanju i iskustvu, po svemu onome što ste učili, po svima onima koji su tokom milenijuma razvijali pravnu nauku. To je isto kao da ste hirurg, pa umesto da spasavate ljudske živote vi ih na operacionom stolu isečete na komade motornom testerom. Ovo pitanje odnosi se na sve profesije: da li će uspeti da stave javno dobro iznad svojih malih interesa i strahova?

Tačno je da smo se ponovo našli pred izborom „između dva zla“. Mnogi su bili zbunjeni činjenicom da se sada Dolovac odjednom našla na drugoj strani istorije, promenila mesto na tribini. Razumljivo je što su teško mogli da pređu preko neposredne prošlosti i podrže onoga protiv koga su se tako dugo borili. Ali, sudbina se poigra nekad, tako biva.

Ipak, izbor nije bio baš tako težak. Sa jedne strane imate one koji su se osmelili da podignu optužnice protiv ministara, koji su izloženi rafalnoj vatri režima i njegovih pit-bul medija, a sa druge – izvršnu vlast kojoj je cilj da potpuno pokori pravosuđe, sa konačnim ciljem da autoritarno-hibridnu državu pretvori u totalitarnu diktaturu.

Jer, o tome se radi sada, o tome da vlast na svim nivoima, u svim oblasti, pokušava da skrši bilo kakav otpor, pa čak i da skloni poslušne ljude koji ipak nisu spremni da „pucaju u meso“.

Suština se krije u nijansama

Uglavnom, moraćemo sa navići da biramo „između dva zla“ i da razlikujemo nijanse. Mislim na ovaj svesniji deo društva. Mnogi su, recimo, odbili da podrže 2012. godine „manje zlo“ – Borisa Tadića, pa smo evo zaglavili u šupku svemira, raspamećeni, opljačkani, depresivni, bolešljivi, nikakvi. Čekali smo princa na belom konju.

A onda, kada se pojavilo nešto što je najbliže bajci, studenti – i njima smo pronašli hiljade mana. Sa druge strane pre 14 i kusur godina nisu bili ljudi koje nismo poznavali, već poznati kleptomani sa krvavim rukama do ramena. To je kao da birate da li ćete biti ranjeni ili „ubiveni“. I vi izaberete ovo drugo.

Na potezu je Dolovac

E sada, ova mala ili velika pobeda u VST-u jedan je mali korak, simbolički važan, rekli bismo. Olakšaće se, recimo, blokiran izbor tužilaca na nižim nivoima, odblokiraće se rad tužilaštava (vlast je onemogućavala izbore), što nije nebitno. Moći će da se pomute planovi vlasti koji su ciljali da na mesto Dolovac postave Stefanovića, kojem bi se onda dala neviđena ovlašćenja. Vlast će nastaviti da pritiska, u to nema sumnje. Svašta će se dešavati u ovoj borbi. Za nadati se je da ovi koji su pobedili neće pokleknuti, kada do sada nisu.

Smetaće vlastima ovakav VST, ali EU, pa i SAD smetaće ako VST ne bude radio isključivo na osnovu Ustava i zakona. Te zemlje su veoma osetljive na stanje u pravosuđu u bliskim zemljama, čak i više nego na medijske slobode. Naime, kriminal je prekograničan, pa bi jedno pravosuđe koje bi bilo pod punom kontrolom partije koja je ekspozitura organizovanog kriminala, ne samo domaćeg, moglo i njih da ugrozi.

Dolovac i ekipa su dobili podršku jednog dela javnosti, koji je zbog toga primio brojne kritike, morao progutati i koju žabu. Dobili su podršku i profesije. Sada bi bio red da to poverenje opravdaju. Gledamo vas, Zagorka! Vi ste na potezu!