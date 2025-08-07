Posle hapšenja zbog korupcije, što je vlast protumačila kao „tužilački državni udar“, Zagorka Dolovac je možda konačno počela da radi svoj posao

Legendarni su ćutnja i skrivanje prve srpske tužiteljke Zagorke Dolovac. Recimo, jednom je prijavila građanina koji je slučajno sreo na aerodromu i pitao: „Zar ste vi živi?“ Čovek je posle morao da sklopi sporazum o krivici i izbegne zatvor, jer je tobože ugrozio bezbednost tužiteljke.

Ali, žena koja je svojom neupadljivošću postala mim u internet-kulturi poslednjih meseci kao da počinje da radi svoj posao i da se izmiče Aleksandru Vučiću.

Nakon hapšenja u okviru istrage o zloupotrebama pri rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, što vlast i prorežimski mediji vide kao „tužilački državni udar“, Dolovac su počeli iz hibernacije da bude i oni kojima je njeno ćutanje doskora odgovaralo.

Ranije je izbačena iz komisije za polaganje Pravosudnog ispita. Sada je, zajedno sa prvim tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem, targetiraju prorežimski mediji.

Toga je bilo i ranije, a hapšenja pod optužbama za korupciju bila su okidač da se situacija intenzivira.

Zašto su Zaga i Nenadić krivi?

Zagorka Dolovac je „dete“ Novog Sada. Iako rođena u gradu koji je zauvek obeležen tragedijom, ona je devet meseci ćutala o slučaju pada nadstrešnice, a kao vrhovna javna tužiteljka, kroz tri mandata, prećutala je mnogo više.

Prvo kao predlog tada vladajuće Demokratske stranke, pa onda dva puta podržana i od Naprednjaka, ona je svedok mnogih dešavanja u zemlji.

Setivši se da mora ponekad i da radi, ona je u februaru prenela predmet o koruptivnim delima vezanim za izgradnju Železničke stanice Novi Sad na Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, na čijem je čelu Mladen Nenadić.

Ovakva odluka je doneta jer je utvrđeno činjenično stanje ukazivalo na osnovanu sumnju da su izvršena krivična dela koja spadaju u nadležnost državnih organa nadležnih za organizovani kriminal i terorizam.

Takođe u februaru, samo par dana kasnije, Dolovac se sastala sa šefom Delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom. Pričalo se o tužilačkoj saradnji. Mnogi su u tome videli da je Dolovac dobila zaleđinu „iz Evrope“.

„Tužilački državni udar“

Osim Zagorke Dolovac, od očiju javnosti u poslednje vreme krili su se i Tomislav Momirović i Goran Vesić.

Ministri spoljne i unutrašnje trgovine, odnosno saobraćaja, građevinarstva i arhitekture u trenutku pada nadstrešnice u Novom Sadu ubrzo su dali ostavke, a sada su se našli na spisku onih koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama.

U okviru istrage o zloupotrebama pri rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu i pruge ka Kelebiji, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dva bivša ministra i još 11 lica.

„Večernje novosti“ su trvdile, a drugi režimski mediji nastavili takav narativ, da se radi o „tužilačkom državnom udaru“ koji se sprovodi po „nalogu Evropljana“, što oni, navodno, „sami kažu“.

A da to sprovedu u delo u Srbiji zaduženi su, ni manje ni više, nego specijalni tužilac Mladen Nenadić, javna tužiteljka Jasmina Ganić, deo policije iz UKP-a i SBPOK-a, tvrdile su „Novosti“.

Na TV Informer Dragan J. Vučićević je odmah tražio da se uhapsi tužilac Nenadić, te da su se pojedini tužioci odmetnuli od države.

„Naravno da je državni udar!“, uzviknuo je Vučićević, jer da „hapse ljiude bez ikakvog dokaza“.

Jovanović: Vučić bi Stefanovića umesto Dolovac

Profesor Pravnog fakulteta i član „Proglasa“ Miodrag Jovanović je još pre poslednjih hapšenja govorio o odnosima u srpskom tužilaštvu.

Objasnio je da, ako posložimo vrhovnu javnu tužiteljku Zgorku Dolovac, tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanović, primećuju se dve strane.

„Meni se čini da su Dolovac i Nenadić prevashodno bili dobri u tom delu u kom su žmurili, prećutkivali, sklanjali pogled. Stefanović je druga priča, on je priča potrebe ovog režima da u jednom trenutku pokuša nađe neku vrstu pravnog i pravosudnog pokrića za ovu represiju. On je neka vrsta tužilačkog aktivizma. Nije više dovoljno ćutanje, sada treba neko ko će aktivno da ganja ljude, čak i kad je jasno da nema osnova za to što su kvalifikacije. Poput rušenja ustavnog poretka“, rekao je Jovanović u podkastu Agelast.

On navodi da je to „situacija u kojoj je odjednom stvorena unutrašnja dinamika borbe između ova dva pola“.

„Ja sam siguran da, kada bi sad Vučić mogao da bira, on bi radije video Nenada Stefanovića na mestu vrhovnog javnog tužioca, nego Zagorku Dolovac. Taj lični plan je u nekom trenutku počeo da razmrdava stvari unutar Tužilaštva, a onda je ova ekipa koja je do sada ćutala, shvatila da je ’izgleda jedini način da mi nešto uradimo, da uradimo po zakonu i da se suprotstavimo ovom drugom polu’, jer iza ovog režima postoji neki sutrašnji dan“.

Kolika je moć tužilaca?

„Ne bih ja o tim ljudima pričao kao o tipičnim ’prebezima’ iz prošlog režima. To su ljudi koji napokon počinju da rade svoj posao“, rekao je Jovanović.

On je objasnio da je to moguće zato što ljudi u tužilaštvu u jednom trenutku mogu da shvate da imaju pozicije sa kojih niko ne može da ih mrdne.

„Sad kad Zagu Dolovac ne možete da smenite, a jako biste to voleli, vi onda radite sitne psine pa je izbacite iz ispitne komisije na pravosudnom ispitu“, pojasnio je Jovanović nemoć vlasti.

Dodao je da se na taj način samo izaziva reakcija, i da tužioci sutra možda neće više imati te pozicije, ali bar neće dozvoliti da neko „njima obriše pod kao krpom u poslednjoj fazi svoje autoritarne vlasti“.

Nemanja Nenadić: Navikli smo da se korupcija dugo ne ispituje

Dok se u javnosti šuška da je „tužilački državni udar“ isceniran, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić ocenio je da su nedavna značajan događaj, za koji se ne može reći da je bio očekivan.

„Naprotiv, mi smo od tužilaštava navikli na to da se mnogi slučajevi gde postoje validne informacije da je moglo biti korupcije veoma dugo ne ispituju i pogotovo smo navikli na to da ljudi koji su visoko pozicionirani u strukturi vlasti ne budu predmet istraga ili krivičnog gonjenja“, rekao je Nenadić za televiziju N1.

Da postoje neki razlozi koji govore u prilog samostalnosti Tužilaštva za organizovani kriminal, prema rečima Nenadića, moglo se zaključiti nedavno kada se dogodio slučaj vezan za Generalštab, kada je priveden v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić zbog sumnje da je falsifikovao dokument kojim je tom zdanju ukinuto svojstvo kulturnog dobra.

„Očigledno je bilo i u jednom i u drugom slučaju da ta hapšenja i pokretanje postupaka nisu po volji vlasti, što su oni saopštavali i javno i putem medija“, dodao je on.

Kazao je i da je to prvi put da se on seća da se tužilaštvo dotaklo pitanja korupcije u nečemu što „već po samoj prirodi predstavlja koruptivni aranžman“.

„Način na koji država Srbija zaključuje ugovore o svojim najvažnijim infrastrukturnim projektima je, moglo bi se reći, koruptivan, ali je to jedna legalizovana korupcija zahvaljujući međudržavnim sporazumima koji stavljaju van snage odredbe Zakona o javnim nabavkama“, rekao je Nenadić.

Tako je Zagorka Dolovac, čiju su smenu nebrojeno puta tražili i studenti i opozicija, sada najednom postala neprijatelj režima. Ostaje da se vidi da li će to potrajati.

Izvor: Vreme / Danas / Blic

