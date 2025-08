U sklopu sprovođenja „masovnog državnog udara“ u petak ujutru je uhapšen bivši ministar trgovine Tomislav Momirović, javljaju „Novosti“. Ovaj režimski list poznat je po bliskosti sa policijom i BIA.

Navodno je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) izdalo i nalog za privođenje bivšeg minister Gorana Vesića, ali je njemu sinoć pozlilo pa je hitno operisan.

Uhapšeni su i Anita Dimoski, Nebojša Šurlan i još 14 osoba nakon višemesečne istrage koju sprovodi JTOK zbog finansijskih malverzacija u vezi sa padom nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, javlja Nova.

Hapšenja se sprovode na dan kada se obeležava deveti mesec od pada nadstrešnice pod kojom je život izgubilo 16 ljudi.

To je tužilački državni udar!

„Novosti“ tvrde, a drugi režimski mediji preuzimaju takav narativ, da se zapravo radi o „tužilačkom državnom udaru“ koji se sprovodi po „nalogu Evropljana“, što oni, navodno, „sami kažu“.

A da to sprovedu u delo u Srbiji zaduženi su, ni manje ni više, nego specijalni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić, javni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Jasmina Ganić, deo policije iz UKP-a i SBPOK-a, tvrde „Novosti“.

Na TV Informer Dragan J. Vučićević je odmah tražio da se uhapsi tužilac Nenadić, te da su se pojedini tužioci odmetnuli od države.

„Naravno da je državni udar!“, uzviknuo je Vučićević, jer da „hapse ljiude bez ikakvog dokaza“.

Povika i panika na režimskim medijima bi bogla da znači da je JTOK intenzivirao istragu koja bi mogla da dokaže da je do pada nadstrešnice dovela korupcija, te da bi trag mogao da vodi do državnog vrha.

„Neće vam to proći“, poručuje Vučićević, svi ćete da odgovarate što ste oteli deo države, na čelu sa specijalnim tužiocem Mladenom Nenadićem koji sprovodi „obojenu revoluciju“.

Nezadovoljan Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić već duže vreme se žali na to da se deo pravosuđa i policije „otrgao od države“, to jest da neće da rade kako im on kaže – da hapse i na zatvorske kazne osuđuju učesnike masovnih protesta protiv korupcije i bespravne države, i sa druge strane da ne diraju one koji su verni njegovom režimu.

I jedno 90 odsto univerzitetskih profesora su Vučić i njegovi ministri i predsednica Skupštine Ana Brnabić optuživali da „hoće da ruše državu“ po nalogu nekih stranih tajnih službi. Na listi „rušilaca ustavnog poretka“ su i „blokaderi-teroristi“, tj. studenti Univerziteta koji su se pobunili protiv bespravne države, endemske korupcije i vladavine jednog čoveka i njegove klike.

Vučić je danas, u petak 1. avgusta, sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, javlja Nova.rs.