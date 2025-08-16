U četvrtak uveče se u Valjevu dogodilo krvničko prebijanje i gaženje, uglavnom mlađih protestanata, od strane policije koja je dovedena iz Priboja, Prijepolja, Užica… I kad je policija represijom oterala građane sa mesta protesta, nastavila je da ih juri po gradu, izvodila ih je iz pekara, kladionica, taksija, košarkaškog terena, tukla i privodila. U Urgentnom centu Valjevske bolnice je zbrinuto 60 građana, četvoro je, zbog težih povreda, zadržano u bolnici, i policija je prijavila 19 povređenih. Pojavila se informacija da je privedeno 67, uglavnom maloletnika, ali je potvrđeno da se radi o njih 17.

Dan nakon prebijanja građana javio se SNS gradonačelnik Valjeva sa tralala saopštenjem, koji se „nakon nemilih događaja obratio kao prvi među jednakima“, rekavši da osuđuje svaki vid nasilja, i da apeluje da se građani suzdrže od napada na policiju… U gradu je izlepljen letak „Dragim komšijama“, u kome se kaže: Sinoćnje događaje u našem gradu ne smemo nikada zaboraviti, Neljudi su došli u naš grad, u našu ulicu, i digli pendrek na našu decu i sugrađane. Molimo sve babe i dede, sve roditelje, braću i sestre, sve kćerke i sinove, da izađu na ulice Valjeva, i da ne daju na naš grad i našu decu. Ovo je naš grad, i ne smemo gledati sa svojih terasa kako najgori među nama lome kosti našim sugrađanima. Nikada više!

Valjevski zbor je za isto veče, petak, pozvao građane na skup osude nasilja i podrške uhapšenim sugrađanuima. Gimnazijalci su, za subotu, u 19 sati, pozvali celu Srbiju u Valjevo, jer se „došlo do tačke sa koje nema povratka, lokalni šerifi su spremni i na ubistvo sopstvene budućnosti zarad nečijih interesa i zaštite korumpiranog režima čiji su deo čitav niz godina. Nikada nećemo odustati, zakletva je da bi se i naši grobovi borili protiv svega što ovaj okoreli sistem zastupa“!

Foto: Dragan Todorović Novi protest u Valjevu: Građani protiv policijskog nasilja

„Ili ćemo izginuti, ili skinuti ove majmune“

U petak uveče se na Gradskom trgu okupilo nekoliko hiljada ljudi, svi su krenuli do zgrade Policijske uprave, da bi, kako je organizator saopštio, mirno protestovali zbog policijske represije i uhapšenih sugrađana. Žandarmerija dovedena sa strane je prvo bila do SNS prostorija, ali su nekako shvatili da tu neće biti ništa, pa su se stacionirali u hol zgrade policije, kao i u zadnjem dvorištu, ispred Policijske uprave nije bilo kordona.

Foto: Dragan Todorović Žandarmerija u holu zgrade policije

Kako se stiglo, krenuli su zvižduci, i povici „Kerovi, kerovi“, nastavilo se sa skandiranjem „Ubice, ubice“, izađite napolje, gde vam je načelnik. Prvo se obratila uplakana žena, majka privedenog Miloša Jevtića, koja je zavapila da ne zna šta joj je sa detetom, jedva izgovorila da je strašno šta se događa i pozvala sve ljude da izađu i pomognu deci.

Ponovo je prozvan načelnik policije, koji je prethodne večeri poručio da će „dovesti još policije i sve oterati prangijama“, jedan momak je rekao da ih jure po ulicama, dok čuvaju mafiju, da nasilje ne sme proći nekažnjeno, te da će se okupljati svako veče dok se ne ispune zahtevi, usledili su povici „Ubice, ubice“ i „Robija, robija“. Javio se i veteran svih protesta protiv svih nakaradnih režima, koji je rekao da neće dozvoliti da im biju decu, vreme je da izađu na ulicu matori ljudi, kako je rekao, „došlo je dotle, ili ćemo izginuti, ili skinuti ove majmune“!

Foto: Dragan Todorović Novi protest u Valjevu: Građani protiv policijskog nasilja

Demoliranje još jednog kafića

Pred zgradu policije je bačena samo jedna petarda, što je organizator, preko megafona, odmah osudio, Zrenjaninka je prenela pozdrave zborova Zrenjanina, uz poruku „Dočekaćemo pobedu“, gost iz Šapca, profesor srednje škole je rekao da kažu da je ovo maraton, on misli da se maratonu bliži kraj, dolazi septembar, dok se sprovodi nasilje Šabački gimnazijalci neće krenuti na nastavu, nada se da će to učiniti i ostali učenici u Srbiji.

Posle još povika „Ubice, ubice“, i „Pustite ih sve“, organizator je sve pozvao da dođu u subotu pred Gimnaziju, pozvana je cela Srbija, zatim je kolona mirno krenula u povratak ka centru grada. Dok se pred Policijskom upravom događao miran protest građana, u naselju

„Brđani“ maskirani napadači su demolirali kafić „Skver“. Vlasnik slučajno aktivno podržava proteste studenata i građana, i učestvuje u njima.