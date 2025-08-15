Pucnjava na protestu u Novom Sadu

14.avgust 2025. Bojan Bednar

Miloš Vučević zloupotrebio „Kobre“

Osim što je svojim postupkom ugrozio sopstvenu bezbednost, Vučević je ugrozio i bezbednost pripadnika „Kobri“, ali i bezbednost svog sina koji je takođe bio u prostorijama SNS-a, i koga su „Kobre“ takođe dužne da obezbeđuju