Takvo nasilje nije viđeno u Valjevu. Policija je tukla sve redom. Izvukli su i prebili ljude iz taksija, brutalno su pretukli maloletnika od 15 godina. A prilikom hapšenja niko nije pružao otpor

Nedavno su maskirani huligani, pod okriljem noći, izlupali izlog kafića „Korner“, koji je u samom centru Valjeva. U sredu uveče, se dogodio incedent takoreći „ u po bela dana“, kada su maskirani batinaši uništili izlog kafića „Romana“ i naneli povrede nekolicini ljudi.

Valjevski zbor je, u sredu, pozvao građane da se okupe u znak solidarnosti sa događajima u Vrbasu. Kolona građana se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, u Hajduk Veljkovoj ulici, na kojoj su pre mesec dana, nakon što su građani gađani jajima, flašama sa vodom i drugim predmetima, uništeni izlozi.

Kad su protestanti stigli nadomak SNS prostorija, nisu mogli dalje, čekao ih je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji je stajao na pešačkom prelazu, blizu kafića „Romana“, naspram sporedne „Ćika Ljubine“ ulice, gde su nekoliko desetina metara dalje stajali ljudi u crnom sa fantomkama na glavama.

Foto: Vreme / Dragan Todorović Policija u Valjevu

Sve je proticalo mirno, uz povremena skandiranja građana, a kada su se povukli prema centru grada, policija je krenula ka Autobuskoj stanici, koja je levo od mesta gde su bili stacionirani, a iz sporedne „Čika Ljubine“ ulice su pred kafić stigli maskirani batinaši.

Napad batinaša na kafić „Romana“

Vlasnik objekta Vladimir Mihailović je, kaže, sklonio goste iz bašte, među kojima je bilo žena i dece, unutra u lokal, a batinaši su krenuli da metalnim šipkama i bejzbol palicama uništavaju inventar koji je bio napolju. Palicama nisu uspeli da razbiju izlog, pa su upotrebili sekiru. Njega su, kaže, pokazujući uvijene ruke, po levoj nadlanici udarili metalnom štanglom, a po desnoj podlaktici bejzbol palicom. Kad su „završili pos’o“ žurno su se udaljili, ka Autobuskoj stanici, prolazeći pored policije.

Foto: Vreme / Dragan Todorović Vladimir Mihailović

Prilikom napada povređen mu je i trinaestogodišnji sin, koji je takođe završio u Urgentnoim centru, gde mu je stavljena gipsana kragna oko vrata. Vladimir kaže da je nekoliko puta prilazio kordonu policije da ih pita šta rade maskirani ljudi u sporednoj ulici, ali mu je uvek odgovarano da se skloni, ili će biti uhapšen. Kaže da ne zna zašto su napali objekat, poznato je da podržava Studentske zahteve, ali nije se javno oglašavao, sem što je prisustvovao svim protestima, a prisustvovaće i dalje.

Prilikom napada povređen je i Marko Nedeljković, koji je u napadu batinaša ostao ispred kafića, sa vlasnikom objekta, da zaštiti goste. Udarcem bejzbol palicom slomljena mu je desna podlaktica, koja je u gipsu. U razgovor se uključuje komšija iz sporedne ulice, koji kaže da je video nekoliko desetina ljudi u crnom, kojima su se videle samo oči, imali su metalne štangle i bejzbol palice, a jedan je držao sekiru za pojasom. Dok su bili u sporednoj ulici pucali su iz pištolja u vazduh, a komandovao im je čovek sa motorolom u ruci.

Foto: Vreme / Dragan Todorović Marko Nedeljković

Nikad viđeno nasilje

U četvrtak je Valjevski zbor pozvao sugrađane na šetnju solidarnosti do kafića „Romana“. Sačekao ih je trostruki kordon policije sa štitovima i belim šlemovima, dok je iza kordona bio postrojen rezervni vod policije, koji nije dozvoljavao prilaz SNS prostorijama, koji je bio u istoj, Hajduk Veljkovoj ulici, ispred kojih su, pred novim staklenim izlogom, stajala samo dva uniformisana radnika obezbeđenja.

Pristigli građani i policija su bili jedni naspram drugih, građani su zviždali, uzvikivali „Uhapsite Vučića“, pitali policiju, gde su bili sinoć, kad su huligani razbili kafić i prebili vlasnika i maloletnog mu sina, čovek u crvenoj beretki je bogoradio ispred kordona. Preko sat vremena su se tako „gledali“, a onda je prema policiji bačeno nekoliko jaja.

Foto: Đorđe Đoković Nasilje policije u Valjevu

Policija, koja je, kažu, imala pojačanje iz Užica, Priboja i Prijepolja, upotrebila je „Topovski udar“, ispaljeno je nekoliko patrona suzavca, i kordon je krenuo ka građanima, mlađi učesnici protesta su odgovorili kamenicama. Protestanti su počeli da se povlače i beže uz „Hajduk Veljkovu“ ulicu, ko se spotakao i pao, koga su stigli, brutalno su, palicama i udarcima nogama, prebili.

Advokat Jana Aćimović Planojević, koja je bila prisutna, je objavila da takvo nasilje nije viđeno u Valjevu, policija je tukla sve redom, izvukli su, i prebili, ljude iz taksija, brutalno su pretukli maloletnika od 15 godina, prilikom hapšenja niko nije pružao otpor, dečko koji je bačen na asfalt je krvnički, od nekoliko policajaca, prosto izgažen.

Advokat Branko Ivković dodaje da je 35 godina proveo na ulici na raznim demonstracijama, ali da ovoliku brutalnost policije nigde nije video.