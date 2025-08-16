„Batinaši su upali u radionicu oca studentkinje našeg fakulteta koja je sinoć bila pretučena u Valjevu od strane ‘policije’ i demolirali celu radionicu“, objavili su u petak (15. avgust) studenti Stomatološkog fakulteta u blokadi.
Kako navode, oni su pajserima brutalno pretukli njenog oca i čoveka koji se tu nalazio.
I studenti iz Valjeva objavili su večeras da su porodici njihove koleginice Tamare, iz tima prve pomoći „batinaši“ upali i razbili radionicu, kao i dva automobila koja su se tu nalazila.
„Upali su sa maskama i tukli su ih pajserima krvnički. Tamarinom ocu noga je otvorena i isečena ruka, dok je drugom čoveku koji je bio prisutan izudarana glava i oba oka su mu zatvorena“.
On je hitno prevezen za Beograd, naveli su valjevski studenti na društvenim mrežama.
Razlupan i lokal
Kako navode, uporedo sa tim je razlupan i lokal Skver, čija je radnica teško povređena i njoj je povređena glava i polomljena ruka.
„Krenuli su da napadaju nas i naše porodice. Pazite se“, poručili su studenti u objavi.