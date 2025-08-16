„Nismo vreće za udaranje“

15.avgust 2025. M. L. J.

Protesti širom Srbije: Niko se nije uplašio

Treći dan za redom studenti u blokadi su u petak pozvali građane da izađu na ulice. Nakon monstruoznog ponašanja pojedinih pripadnika MUP-a prethodnih dana i defilea naprednjačkih batinaških brigada, okupljanja su počela širom Beograda i Novog Sada, ali i brojnih drugih gradova Srbije

Protest

15.avgust 2025. S.Ć.

Jelena Karleuša nije poželjna u Loznici

Građani Loznice protestovali zbog koncerta Jelene Karleuše, pa je ona završila nastup za manje od sata. Publike nije bilo, uprkos akcije SNS da obezbedi ljude