Nakon što je studentkinja Stomatološkog fakulteta pretučena u Valjevu, batinaši su, kako tvrde studenti, pretukli njenog oca pajserima i demolirali mu radionicu

„Batinaši su upali u radionicu oca studentkinje našeg fakulteta koja je sinoć bila pretučena u Valjevu od strane ‘policije’ i demolirali celu radionicu“, objavili su u petak (15. avgust) studenti Stomatološkog fakulteta u blokadi.

Kako navode, oni su pajserima brutalno pretukli njenog oca i čoveka koji se tu nalazio.

KRENULI SU NAPADI NA NAŠE PORODICE!

I studenti iz Valjeva objavili su večeras da su porodici njihove koleginice Tamare, iz tima prve pomoći „batinaši“ upali i razbili radionicu, kao i dva automobila koja su se tu nalazila.

„Upali su sa maskama i tukli su ih pajserima krvnički. Tamarinom ocu noga je otvorena i isečena ruka, dok je drugom čoveku koji je bio prisutan izudarana glava i oba oka su mu zatvorena“.

On je hitno prevezen za Beograd, naveli su valjevski studenti na društvenim mrežama.

Razlupan i lokal

Kako navode, uporedo sa tim je razlupan i lokal Skver, čija je radnica teško povređena i njoj je povređena glava i polomljena ruka.

„Krenuli su da napadaju nas i naše porodice. Pazite se“, poručili su studenti u objavi.