Centar za društvenu stabilnost, NVO koju vlast hvali na sva usta, prijavljuje antiblokaderske skupove širom Srbije. Kakve je to nevladina organizacija u kojoj su aktivni predstavnici vlasti, čije članove Vučić hvali kao „prave srpske rodoljube“

Osnovan još 2004, registrovan u APR-u 2012, u poslednjih nekoliko meseci Centar za društvenu stabilnost postao je jedna od nevladinih organizacija čiji rad na sva usta hvale predstavnici vlasti.

Osim što je hvale, u samom članstvu ove organizacije su neki od njih. Ovaj Centar poslednjih meseci producirao je nekoliko dokumentaraca protiv studentskih i građanskih protesta, a poslednjih nedelja stoji iza organizacije blokada protiv blokada – kojima prisustvuju pristalice Srpske napredne stranke, simpatizeri i predstavnici vlasti.

Šta je Centar za društvenu stabilnost i ko stoji iza njega?

Centar za društvenu stabilnost nastao je 2004. godine, navedeno je na sajtu ove organizacije.

Međutim, u bazi Agencije za privredne registre kao godina osnivanja navedena je 2012. godina.

„Sve vreme svog postojanja, zalagali smo se za pospešivanje tolerancije u javnom dijalogu, jačanje svesti o neophodnosti demokratije kao političkog i društvenog sistema vrednosti i predlaganja novih rešenja pomoću kojih bi bilo unapređeno građansko društvo, na patriotskim osnovama”, navodi se na sajtu ove organizacije.

Kako dalje piše, krajem 2017. godine u Centar za društvenu stabilnost „ulaze mladi intelektualci, entuzijasti, sa ambicijom da svojim radom doprinesu razvoju socijalne debate i promovišu model nekonfliktnog dolaska do ključnih rešenja”.

Predstavnici vlasti u nevladinoj organizaciji

Direktor centra je Ognjen Karanović, a među saradnicima je i Nemanja Starović, aktuelni ministar za evropske integrcije, koji je u prethodnom sazivu Vlade Srbije predvodio Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predstavnici Centra za društvenu stabilnost česti su gosti televizija s nacionalnom pokrivenošću, kao i televizije Informer.

Jedan od njih je i Nebojša Obrknežev, čije ime nije istaknuto među autorima na sajtu ove organizacije, ali je na TV Pink, TV Kurir, predstavljen kao neko ko je iz Centra za društvenu stabilnost. Na Informeru je Obrknežev u više navrata potpisan i kao predstavnik Ruske stranke, analitičar, ali i magistar naftno-gasnog inženjerstva – kada se, na primer, govori o litijumu kao „možda i najvećoj šansi koju imamo”, pisao je ranije Istinomer.

Prethodnih godina je i sam direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović govorio o opozicionim strankama kao „putujućem cirkusu” koji je „na jednocifrenom broju kada je u pitanju podrška u biračkom telu”.

Portparol Centra za društvenu stabilnost je Predrag Rajić, koji je na parlamentarnim izborima 2020. godine izabran za narodnog poslanika sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”, a 2024. godine postavljen za savetnika za unutrašnju politiku predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića.

Organizatori antiblokada

Kada su se u sredu 20. avgusta, u 49 mesta u Srbiji okupili oni koji se protive studentskim i građanskim protestima, na televiziji Informer čula se ekskluzivna informacija da iza skupova stoji Centar za društvenu stabilnost. Iako su prvobitno najavljeni skupovi Srpske napredne stranke, predsednik države i vođa ove partije Aleksandar Vučić tu informaciju je demantovao, a Dragan J. Vučićević je brže-bolje iskoristio da u programu „otkrije” ko stoji iza blokada protiv blokada.

Centar za društvenu stabilnost sada je ponovo pozvao ljude koji se protive blokadama da u nedelju 13. septembra „obore rekord” po brojnosti.

Isti centar pozivao je i na sabor naprednjaka organizovan u aprilu u Beogradu.

„Vreme” je pokušalo da stupi u kontakt s predstavnicima ovog Centra registrovanog u Novom Sadu i sazna zašto organizuju skupove naprednjaka, kako znaju tačan broj ljudi koji će se na njima pojaviti, te kako se finansiraju.

Na telefon koji je naveden na APR-u javio se gospodin koji kaže da broj nije ispravan, te da on jeste osnivač Centra, ali da već 10 godina nema veze s njim.

Na upit preko kontakt forme na sajtu centra i mejl, odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Organizacija za sve i svašta u korist vlasti

Po Statutu dostupnom na sajtu APR-a, Centar za društvenu stabilnost definisan je kao „nevladino, neprofitno, nedobitno, dobrovoljno udruženje osnovano na neodređeno vreme rad ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, umetnosti, produkcije, izdavaštva, omladinske politike, omladinskog rada, volonterskog rada, socijalne politike, nauke, obrazovanja, informisanja, medija, urbanizma, saobraćaja, zdravstvene zaštite, ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, lokalne samouprave, regionalne saradnje, evropskih integracija, ljudskih i manjinskih prava”.

U Statutu navode da sredstva stiču „isključivo od donacija, dotacija, poklona, sponzorstava, dobrovoljnih priloga i konkurisanjem projekata”. Na sajtu CDZS-a u sekciji „O nama”, nema transparentno navedenih podataka ko su donatori ili gde je Centar i na koje projekte konkurisao za sredstva, piše Istinomer.

Na osnovu izjava predstavnika vlasti moglo bi se zaključiti jedino da je reč o izuzetku među večito targetiranim nevladinim organizacijama, „antidržavnim”, „antisrpskim” koje rade isključivo „u interesu stranih vlada i obaveštajnih službi”, navodi Istinomer.

Pravi srpski rodoljubi

Početkom 2023. godine, Centar za društvenu stabilnost je od predsednika Srbije, na Instagramu, dobio titulu „pravih srpskih rodoljuba”.

„Ponosan što sam imao priliku da upoznam izuzetno obrazovane ljude i prave srpske rodoljube iz Fondacije Svetozar Miletić i Centra za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Razgovarao sam sa njima o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, mnogo toga naučio i zamolio ih da svojim znanjem pomognu jedinoj državi koju imaju i koju beskrajno vole – Srbiji”, napisao je Aleksandar Vučić na Instagramu u januaru 2023. godine, uz fotografiju na kojoj su Nemanja Starović i Predrag Rajić, ali i Miloš Vučević.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

O njima je na Informeru govorila i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, nazivajući ih fantastičnom nevladinom organizacijom.

„Zamolila sam ovu fantastičnu nevladinu organizaciju, Centar za društvenu stabilnost, koja je otvorila ovu liniju, kontakt centar za besplatnu pravnu pomoć, pre svega za studente koji žele da studiraju pa ne mogu. Zamolila sam ih, pitala sam ih da li se prijavio neko, da li imate neki izveštaj kako to izgleda. Ljudi zovu, ljudi su do te mere uplašeni te stigmatizacije. Vi imate da oni više ne smeju traže pomoć, traže savet više ljudi, ne smeju da ostave ime i prezime”, rekla je Brnabić gostujući na TV Informer.

Ova „fantastična nevladina organizacija” žalila se sredinom februara Ustavnom sudu u Beogradu zbog povrede ustavom zagarantovanih prava građana na obrazovanje i blokada škola.

Antiblokaderski filmovi i serije

Centar za društvenu stabilnost stoji iza filmova i mini-dokumentarnih serija „Vreme terora”, „(De)blokada”, „Dosije Vojvodina”, „Zlo doba”.

Sva ova „ostvarenja”, emitovana na nekim televizijama, direktno targetiraju studente u blokadi, kao i pojedine medije koji kritikuju vlast.

Sredinom jula Udruženju Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada sud u tom gradu je odredio tri privremene mere kojima se zabranjuje da u svojim video zapisima, na Jutjub platformi i društvenim mrežama targetiraju novinare N1 i Nove, koriste navode, između ostalih, da su ove dve televizije „trovačnica”, da „podstiču na diskriminaciju“, „nasilje i mržnju“ i da „izazivaju atmosferu haosa”.

Stručna služba REM-a predložila je početkom avgusta pokretanje postupka protiv Pinka i B92, jer su emitovali uradak prorežimskog Centra za društvenu stabilnost, koji je, prema ovoj službi, najbliži pamfletu.

U njemu se ciljaju novinari N1 i Nove S, protivno osnovnim načelima profesionalnog novinarstva, uz diskreditovanje, omalovažavanje bez verodostojnih informacija i na granici je političke propagande, zaključila je služba REM-a.

REM, međutim, i dalje nema Savet, koji je ključan u kontroli sadržaja koji mediji emituju.

I uredništvo KRIK-a ranije je najavilo tužbu protiv ovog Centra zbog targetiranja njihovih novinara.

Izvor: Istinomer/Cenzolovka/Vreme