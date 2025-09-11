U subotu, 13. septembra, simpatizeri vlasti ponovo će izaći na ulice, ovog puta u više od 140 mesta širom Srbije. Organizatori najavljuju rekordan broj učesnika

Mi smo protiv blokada, želimo da normalno idemo u školu i na posao – ovakve floskule ponovo će se čuti na režimskim medijima čiji će reporteri narednog vikenda izveštavati iz brojnih mesta u Srbiji.

Po ustaljenom scenariju od prethodnih nekoliko vikenda, u subotu 13. septembra od 18 časova simpatizeri vlasti izaći će ponovo na ulice da mirno protestuju protiv „blokadera-terorista” u 130 do 140 mesta širom Srbije. Proteste formalno prijavljuje Centar za društvenu stabilnost.

Zanimljivo je da organizatori, osim broja mesta u kojima će ljudi šetati, znaju i ovog puta unapred koliko će ih se okupiti – više od 150.000.

Peti skup protiv blokada

Naprednjački antiblokaderski mitinzi biće organizovane peti put. Poslednji put, u nedelju 7. septembra, dan posle protesta u Novom Sadu, skupovi pristalica režima organizovani su u 111 mesta.

Kako je zvanično objavio direktor policije Dragan Vasiljević, tik pošto su se ljudi povukli sa ulica, 7. septembra na ulicama je bilo 126.399 ljudi.

Centar za društvenu stabilnost pozvao je građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.

„Želimo da se u subotu okupe svi oni koji žele normalnu, stabilnu i bezbednu Srbiju, zemlju reda i razvoja, a ne haosa i sukoba“, saopštili su organizatori.

Na prethodnim skupovima pojavljivali su se i predstavnici vlasti, a među njima i predsednik države Aleksandar Vučić, koji je u nedelju 7. septembra boravio u Borči.

Na pojedinim skupovima došlo je do konfrontacije „antiblokadera” i „blokadera”, a zanimljivo je da su na prethodnim skupovima pojedini antiblokaderski aktivisti uspevali da stignu od jednog do drugog grada i daju izjave, menjajući pritom profesije.

Šta je Centar za društvenu stabilnost?

Centar za društvenu stabilnost nastao je 2004. godine.

„Sve vreme svog postojanja, zalagali smo se za pospešivanje tolerancije u javnom dijalogu, jačanje svesti o neophodnosti demokratije kao političkog i društvenog sistema vrednosti i predlaganja novih rešenja pomoću kojih bi bilo unapređeno građansko društvo, na patriotskim osnovama”, navodi se na sajtu ove organizacije.

U produkciji ovog centra, proteklih meseci na pojedinim prorežimskim televizijama prikazivani su filmovi „Deblokada” i „Vreme terora”, koji se osvrću na studentske i građanske proteste u Srbiji i u njima nalaze veze sa ranije organizovanim demonstracijama u drugim zemljama, poput događaja u Odesi 2014.