Skupovi koje organizuje SNS održani su u 120 gradova. Predsednik je izabrao da bude u Borči i da podcrta već dovoljno velike podele među građanima. Direktor policije Dragan Vasiljević, je rekao da bilo 111 skupova na kojima je bilo prisutno 126.399 osoba

Završeni su četvrti skupovi građana koje je SNS organizovao u 111 mesta po Srbiji, kako je zvanično objavio direktor policije Dragan Vasiljević, na kojima je bilo prisutno 126.399 osoba.

„Sva okupljanja koja su bila u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održana su bez incidenata i bez problema““, poručio je Vasiljević na konferenciji za medije.

U više gradova organizovani su istovremeni skupovi, antiblokadera i građana koji podržavaju studente i zborove, i to je ono što ih razlikuje od prethodnih.

Foto: Tanjug Vučić u Borči

Predsednik Republike je očekivan u Borči i u Nišu, došao je u Borču. Održao je govor kojim je još više i jače podvukao crtu između dve Srbije.

Vodovod, koji je građanima Borče odavno obećao, ni danas nije doneo.

Čačak i Šabac

U Čačku i u Šapcu je bilo vrlo napeto.

Nakon što se mislilo da je skup završen, veliki broj Ćačana uspeo je da zaustavi kolonu autobusa u kojima su bile pristalice SNS-a koje su krenuli ka mestima iz kojih su došli.

Građani su potom autobuse zasuli jajima, javlja reporter N1.

Pre toga, došlo je do žestokog koškanja između dve grupe okupljenih.

Stigla je i jedinica Žandarmerije. Do tada je nije bilo.

Kako je javio N1, okupljeni su navodili da su se pojavili „batinaši“ koji nisu iz tog grada.

U Šapcu je kordon policije stao ispred građana koji podržavaju studente, pa je došlo do manjih naguravanja kada je policija probala malo da pomeri okupljene građane.

Građani koji se protive blokadama su bacili i jako pirotehničko sredstvo na građane koji podržavaju studente koji skandiraju pogrdne parole predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, javlja N1.

Na kraju skupa, dve grupe su se jurile po ulicama grada što je, rekli su Šapčani znak o jakoj podeli među njima. Kad su antiblokaderi otišli, Čačani su dezinfikovali grad.

Direktor Vasiljevič

Direktor policije Dragan Vasiljević je zaključio da su učesnici neprijavljenog protesta ispoljili „određenu dozu agresije“, zbog čega je, imajući u vidu da su mogući incidenti, zamolio organizatore skupa „Stopa blokadama“ da promene trasu kretanja.

Vasiljević je naglasio da je u koloni „Stop blokadama“ u Šapcu bilo 4.200 osoba, dok je 400 osoba pokušalo da ih zaustavi.

Kada je reč o Čačku, on je naveo da je oko 2.900 građana bilo na skupu „Stop blokadama“, dok je njih 260 pokušalo da ih zaustavi, pa je i između dve grupe postavljen kordon policije.

Drugih incidenata, kako je naveo, nije bilo. Vasiljević je naveo da je danas u toku celog dana bilo 19 neprijavljenih javnih okupljanja sa ukupno oko 3.500 učesnika.

Izvor: N1