SNS antiblokaderi u Zemunu

07.septembar 2025. Davor Lukač

Kako me je Andrej Vučić potapšao po ramenu

U procesiji antiblokadera sa Dačićem na čelu – Andrej Vučić. Digne ruku da se zaštiti od snimka, onda me onako baš prijateljski blago potapše po ramenu i kaže “nemoj da me snimaš”

Ćacilend

07.septembar 2025. M. L. J.

Rođendansko iznenađenje u Ćacilendu

Student medicine Miloš Pavlović proslavio je rođendan u subotu, 6. septembra, u Pionirskom parku u Ćacilendu, a zamislio je i želju dok je duvao svećice