Od 120 mesta u kojima je SNS planirala skupove antiblokadera, najavljeno je da predsednika treba očekivati u Borči. Građani pitaju da li će im doneti i davno obećani vodovod

Kako je najavljeno, od 120 mesta u Srbiji u kojima je SNS planirala skupove antiblokadera 7. septembra, predsednika Republike moguće je očekivati u Borči.

Tim povodom, predsednik odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Dunavski venac Milan Dragosavljević, poručio je da bi šef države trebalo da donese i kanalizaciju, koju je obećao 2019. godine, a ne samo da se seti Borče „kad je pijan“.

Ako Vučić voli Borču

„Ako Vučić voli Borču koliko tvrdi, onda ne bi građane leve obale Dunava godinama zavlačio da će im izgraditi kanalizaciju“, izjavio je Dragosavljević. Prema njegovim rečima, građani leve obale Dunava nemaju elementarne uslove za život, dok Vučić govori o letećim automobilima i veštačkoj inteligenciji.

Predsednik je najavio da će danas biti 140.000 ljudi na antiblokaderskom protestu po Srbiji, koje je okarakterisano kao porodično okupljanje.

Pripreme su počele još od jutros. Tako je, na primer, na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu postavljen je baner sa natpisom „Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov“.

U Novi Sad je pre početka skupa stigao veći broj autobusa sa pristalicama SNS koji idu na skupove u Sremske Karlovce i Kać.

Dupli skupovi

Istovremeno kad i skupovi antiblokadera, u nekoliko gradova će biti održani paralelni skupovi građana koji podržavaju studente, u Nišu, Čačku, Šapcu, Batajnici, Vršcu….

U Čačku je gotovo na samom početku oba protesta došlo do kontakta naprednjaka i građana. Razdvojio ih je korodon policije, koji je sprečio dalji sukob.

U Šapcu je napeta atmosfera , bačene su petarde. Građani tvrde da u skupu antiblokadera ima veliki broj stranih državljana.

U Kragujevcu građani organizuju skup podrške za Novicu Antića, bivšeg predsednika Vojnog sindikata.

Dok su na jednoj strani Nišave oni koji su protiv blokada, na drugoj su oni koji se više od 10 meseci bore za pravdu, a pozvali su ih studenti u blokadi. Oni koji su protiv blokada su načuli da će predsednik ipak doći kod njih a ne u Borču.

Građani Vršca izašli su danas na ulice i krenuli u protestnu šetnju, a u ovom gradu SNS je takođe najavio skup protiv blokada.