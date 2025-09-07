SNS antiblokaderi u Zemunu

07.septembar 2025. Davor Lukač

Kako me je Andrej Vučić potapšao po ramenu

U procesiji antiblokadera sa Dačićem na čelu – Andrej Vučić. Digne ruku da se zaštiti od snimka, onda me onako baš prijateljski blago potapše po ramenu i kaže “nemoj da me snimaš”

SNS Skup

07.septembar 2025. S.Ć.

Završeni SNS skupovi: Izuzetno izražene podele među građanima

Skupovi koje organizuje SNS održani su u 120 gradova. Predsednik je izabrao da bude u Borči i da podcrta već dovoljno velike podele među građanima. Direktor policije Dragan Vasiljević, je rekao da bilo 111 skupova na kojima je bilo prisutno 126.399 osoba

Ćacilend

07.septembar 2025. M. L. J.

Rođendansko iznenađenje u Ćacilendu

Student medicine Miloš Pavlović proslavio je rođendan u subotu, 6. septembra, u Pionirskom parku u Ćacilendu, a zamislio je i želju dok je duvao svećice