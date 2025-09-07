U desetak gradova Srbije organizovani su istovremeni skupovi građana antiblokadera i onih koji podržavaju studente. U Čačku i Šapcu je bilo vrlo napeto

Istovremeno kad i skupovi antiblokadera, u nekoliko gradova su organizovani paralelni skupovi građana koji podržavaju studente, u Nišu, Čačku, Šapcu, Batajnici, Vršcu, Bačkoj Topoli….

U Čačku i u Šapcu je bilo napeto.

Čačak

U Čačku je došlo je do žestokog koškanja između dve grupe okupljenih.

Stigla je i jedinica Žandarmerije.

Kako prenosi N1, okupljeni navode da su se pojavili „batinaši“ koji nisu iz tog grada.

„Ovo su ljudi koji su spremni na sve, ne znam gde ovo vodi. Učinićemo sve što treba da ne dođe do većeg incidenta. Osećam se ogorčeno, ko su ovi ljudi koji protestuju protiv blokada. Vidimo ljude koji vode SNS u prvim redovima, i oni provociraju građane“, rekao je jedna Čačanin.

On je naveo da u pitanju nisu „ljudi iz Čačka jer se u tom gradu svi znaju“.

Šabac

U Šapcu je kordon policije stao ispred građana koji podržavaju studente, pa je došlo do manjih naguravanja kada je policija probala malo da pomeri okupljene građane. Ona im i nedozvoljava da prođu.

Građani koji se protive blokadama su bacili i jako pirotehničko sredstvo na građane koji podržavaju studente koji skandiraju pogrdne parole predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, javlja N1.

Policija ih je razdvajala.

U Kragujevcu građani su organizovali skup podrške za Novicu Antića, bivšeg predsednika Vojnog sindikata.

Borča i Niš čekaju predsednika

Dok su na jednoj strani Nišave oni koji su protiv blokada, na drugoj su oni koji se više od 10 meseci bore za pravdu, a pozvali su ih studenti u blokadi. Među naprednjacima su i gradski funkcioneri, a kako javlja reporterka N1, u ovom gradu možda će se pojaviti predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednika očekuju ii u Borči, barem im je tako najavljeno.

Tim povodom, predsednik odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Dunavski venac Milan Dragosavljević, poručio je da bi šef države trebalo da donese i kanalizaciju, koju je obećao 2019. godine, a ne samo da se seti Borče „kad je pijan“.

„Ako Vučić voli Borču koliko tvrdi, onda ne bi građane leve obale Dunava godinama zavlačio da će im izgraditi kanalizaciju“, izjavio je Dragosavljević. Prema njegovim rečima, građani leve obale Dunava nemaju elementarne uslove za život, dok Vučić govori o letećim automobilima i veštačkoj inteligenciji.

Predsednik je najavio da će danas biti 140.000 ljudi na antiblokaderskom protestu po Srbiji, koje je okarakterisano kao porodično okupljanje.

Napetost između skupova je prestala kad je skupu građana koji su protiv blokada isteklo planirano vreme za skup.