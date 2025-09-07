Specijalna antiteroristička jedinica

07.septembar 2025. M. L. J.

N1: Komandant SAJ-a smenjen na zahtev Vučića

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti i od ponedeljka formalno odlazi u penziju, prenosi N1 i saznaje kako je njegovo razrešenje došlo posle zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Policijsko nasilje

07.septembar 2025. Nedim Sejdinović

Srbija posle Novog Sada: U predvorju građanskog rata

Brahijalno policijsko nasilje na protestu u Novom Sadu u petak, 5. septembra, koje je – što su predsednik Vučić i ministar Dačić potvrdili svojim izjavama – brižljivo planirano u vrhu države, otvorilo je novu stranu moderne srpske istorije

Protesti

06.septembar 2025. S.Ć.

Studenti Srbije: Novi Sad ne praštamo

Studenti u blokadi pozvali su građane na nov protest u subotu veče pod nazivom „Kičmom protiv nasilja“. Protestuje se u desetak gradova. Studenti Novog Sada upozoravaju da se ne ide u Kampus

Reagovanje

06.septembar 2025. S,Ć.

Zbog Vučićevih uvreda, Srbiju napustili predstavnici Evropske zelene partije

Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja