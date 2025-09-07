Aleksandar Vučić najavio je 120.000-140.000 ljudi na ulicama na kontramitinzima. Za razliku od 7020, koliko ih je, po proceni MUP-a, bilo u Novom Sadu

„Porodična okupljanja protiv blokada“ SNS organizuje danas (nedelja, 7. septembar) od 18 časova u 120 mesta širom Srbije. Na spisku su mesta od Ade, Aleksinca, Alibunara do Žabara, Žitišta i Žitorađe, a ovo je četvrti put da SNS zaredom okuplja svoje pristalice.

Na kontrašetnju pozvao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će u nedelju biti održani skupovi širom Srbije na kojima se očekuje više od 120.000 do 130.000 ljudi, za razliku od 7.020 ljudi, koliko je navodno bilo u petak, 5. septembra uveče, u Novom Sadu na okupljanju na koje su pozvali Studenti u blokadi.

Vučić je još pozvao građane „da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje“.

„Mi ćemo se boriti za slobodu svog naroda, za slobodu svoje države. Jer nemamo ništa preče od otadžbine Srbije, a oni koji su došli da ruše Srbiju spolja, iz inostranstva, moraju da znaju da ćemo im se suprotstaviti snažnije nego što su mislili”, rekao je Vučić u petak uveče, nakon neverovatnog nasilja koje je policija primenila protiv ljudi koji su izašli da šetaju u Novom Sadu.

Prethodno su skupovi protiv blokada održani u nešto manje od 100 mesta, kada je između nekih od njih u Futogu izbila i tuča.

„Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta“, naveo je ranije predsednik SNS Miloš Vučević.