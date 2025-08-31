Treći put se pristalice SNS-a šetale po mestima Srbije, ovog puta u njih sto, a u Futogu je između njih izbila i tuča

Kako prenose režimski mediji, u nedelju s početkom 18.30 , u oko 100 mesta Srbije okupiće se građani koji se protive blokadama.

Tim skupovima oni poručuju da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život, da se slobodno kreću, uče i rade.

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, sva okupljanja su prijavljena, a zahvaljujući snimku telefonskog razgovora zna se da se dolazak na skup u Boleč plaća, da košta 50 evra, i da traje jedan sat.

U Novom Sadu došlo je do sukoba.

Velikih broj pripadnika žandarmerije raspoređenih u kordon u opremi za razbijanje demonstracija postavljeno je na raskrsnici Cara Lazara i Ive Lole Ribara, na granici između novosadskih prigradskih naselja Veternik i Futog, kako bi se našli između pristalica SNS i građana koji su se okupili na poziv Zbora Veternik.

Žandarmerija je građane iz zborova potisnula nekoliko stotina metara dalje od raskrsnice kroz koju će proći pristalice SNS-a.

U jednom trenutku došlo je do tuče i to među pristalicama SNS. Kako su javili novinari N1, tuča je potrajala nekoliko sekundi među više učesnika skupa, a policija je odmah reagovala.

Ovo je treće okupljanje pristalica SNS koji protestuju protiv studentskih i građanskih blokada. Kako javljaju reporteri, neki su završeni ubrzo nakon što su počeli.