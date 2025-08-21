TV Informer emitovao je u četvrtak (21. avgust) „dokumentni film“, tačnije njegov drugi deo, „Vreme terora 2“. U novom „dokumentarcu“ u produkciji Centra za društvenu stabilnost, događaji iz Srbije povezuju se sa događajima iz Odese 2014. godine na način koji je objašnjiv samo prorežimskim medijima

Pre samo nekoliko meseci javnost u Srbiji šokirao je „dokumentani film“ koji je emitovan na gotovo svakoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. „Vreme terora“ govorilo je o studentskim protestima.

„Vreme terora 2“ emitovano je u četvrtak (21. avgust) od 13 časova premijerno na TV Informeru, dok će se istog dana u večernjem terminu naći i na kanalima „B92“ i „Prva“.

„Vreme u kojem su kamere prenosile sliku nasilja, a iza njih je stajala precizno režirana mašinerija obmane“, piše u najavi filma na sajtu Informera.

„’Vreme terora 2′ otkriva operaciju u kojoj ništa nije prepušteno slučaju – od finansijskih tokova koji su hranili protestnu infrastrukturu, do skrivenih centara moći koji su pokušali da paralizuju državu, dok su paralele sa događajima u Odesi 2014. godine su zastrašujuće jasne“, navodi se dalje.

„Kontejner revolucija je propala“

Tako će publika pomenutih televizija kroz još jedan propagandni film na malim ekranima biti u prilici da čuje i vidi „dokaze“ da su „blokaderi“ em teroristi, em fašisti.

„Manja, ali nasilna grupa pokušava da većini nametne svoje mišljenje“, navodi se u filmu.

U dokumentarcu se hronološki pre svega navode događaji otpočeli studentskim blokadama, kao neki vid uvoda u „dokumentarac“. Studentske blokade u svom jeku nisu uspele da promene vlast, propala je, prema rečima autora filma, i „kontejner revolucija“, pa su sada meta „manjine, nedužni građani Srbije“.

U nastavku se nalaze samo neki od najzanimljivijih detalja ovog „dokumentarca“:

Posle opisa događaja iz Novog Pazara u koji su umešani strani plaćenici, navijači i mnogi drugi, na red su došli „blokaderi novosadskog kruga dvojke“ koji su haos pravili i na severu Srbije.

Ogroman akcenat stavlja se i na razbijanje prostorija SNS-a, iliti „stranke koja u Srbiji ima najveću podršku naroda“, kako je narator filma uporno zove.

Nakon čega je usledio „pokušaj živog spaljivanja ljudi“, gde su autori videli poveznicu sa događajima iz Odese, koji se kroz film provlače još nekoliko puta.

Film dalje navodi kako smo medijskom manipulacijom došli do toga da nasilnici postanu žrtve, a čuvari reda predstavljeni kao tirani.

Kraj 40-ominutnog „dokumentarca“ pripada časovima fizike u kojima je glavna poruka: „Sila akcije je krenula – sila reakcije ju je zaustavila“.

Neki od sagovornika ovog (ne)dela su, između ostalih, Ognjen Karanović iz CZDS, novinar Filip Rodić, Nebojša Kuznamović iz CZDS-a, Danica Vukajlović i Dajana Rosić „zrtve nasilja teororista“.

Daleko od prvog propagandnog filma

Nije ovo ni prvi, a verovatno ni poslednji propagandni bućkuriš u režiji države koji je moguće pratiti na svakom od kanala nacionalne frekvencije.

„Vreme“ je već pisalo o delu „(De)blokada“ i sadržaju prvog ovakog „remek dela“ CZDS-a.

„Dva sata (ne)kvalitetnog programa – tim rečima se najjednostavnije može opisati mini-serijal „(De)blokada“ koji potpisuje Centar za društvenu stabilnost, a koji se u protekla dva dana emituje u udarnim terminima televizija „Pink“ i „Informer“, pisalo je „Vreme“.