Otporaši i blokaderi

20.avgust 2025. Andrej Ivanji

Pendrekom protiv studenata: Gotov je!

Vlast koja počne da mlati i hapsi studente je gotova. Zanimljivo je da Vučić i Dačić ne uviđaju da im se istorija ponavlja. Devedesetih ih je oduvao Otpor. Evo biće uskoro četvrt veka od Petog oktobra