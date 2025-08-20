18.02
Počela okupljanja naprednjaka
Ispred zgrade Opštine u Pančevu počelo je okupljanje pristalica SNS, prenosi portal N1.
Na platou ispred Opštine skup počinje u 18.30 časova.
U istom gradu traje protest ispred Osnovnog suda, gde građani čekaju da se završi saslušanje uhapšenog studenta Elektrotehničkog fakulteta Andreja Tanka.
17.43
Studenti preuzeli „heštegove“ protiv blokada
U objavi Politehnike u blokadi na društvenoj mreži Iks za koju tvrde da predstavlja prepisku iz grupnog četa Gradskog odbora SNS u Subotici, naprednjaci su pozvali svoje pristalice da večeras na društvenim mrežama objavljuju postove sa heštegovima koji pozivaju na prekid blokada: #NarodProtivBlokada, #GrađaniProtivBlokada, #ProtivBlokada.
Međutim, ove heštegove preuzeli su studenti, a pozvali su građane da učine isto.
Trenutno na društvenim mrežama studenti i građani objavljuju postove sa heštegovima koje je koristila SNS, u kojima su sporne izjave predstavnika vlasti, primeri korupcije…
17.38
Studenti u blokadi: Zanemarite ih
Studenti u blokadi pozvali su građane da zanemare današnji protest pristalica režima.
„Igrali bi se provociranja. Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške“, napisali su Studenti u blokadi u objavi na svom Instagram profilu.
„Posvetite se sebi večeras i čuvajte energiju, zvaćemo vas“, dodali su.
17.24
Zborovi pozvali građane da ignorišu kontra-protest
Građanski zborovi pozvali su građane da danas ignorišu skupove SNS-a najavljene u više gradova, i da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“.
„Zborovi pozivaju – ignoriši SNS skupove. Žele da izazovu nemire, sukobe, da neko bude povređen, da kažu da smo nasilnici“, navodi se u objavi na više Instagram profila.
Dodaje se i da je za današnje skupove „dato brdo para i da zato treba da budu pucanj u prazno“, prenosi FoNet.
17.17
Informer i drugi tabloidi: Građanski skup
Iako se poziv na kontra-protest protiv blokada uglavnom delio putem naloga pristalica Srpske napredne stranke, kao i zvaničnih naloga opštinskih i gradskih odbora ove partije, Informer i drugi režimski tabloidi pišu da je u pitanju „građanski skup“.
„Građani Srbije se danas na tačno 50 mesta okupljaju protiv blokada“, piše Informer.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije danas rekao je da večerašnje skupove ne organizuje SNS, ali da će veliki broj pristalica te stranke na njima biti prisutan.
Studenti u blokadi Akademije strukovnih studija Politehnika objavili su na društvenu mrežu Iks prepisku za koju tvrde da dolazi iz grupnog četa Gradskog odbora SNS-a u Subotici, u kojoj, između ostalog, piše da večerašnji skupovi ne treba da imaju nikakvu „stranačku konotaciju“.
„Nikakva stranačka konotacija, nikakva priča o stranačkim aktivistima, samo građani protiv blokada, narod kome je dosta terora“, navodi se u jednoj od poruka.
17.04
SNS pozvao na protest: „Napadaju mi kuću“
Srpska napredna stranka objavila je na društvenim mrežama video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokada, a ovaj poziv su među prvima emitovali naprednjaci iz Požarevca, o čemu je već pisalo „Vreme“.
Slični pozivi za skupove u tom istom terminu upućeni su i iz drugih gradova, uključujući Bečej, Vranje i Leskovac, a pojedini mediji navode da će se naprednjaci okupiti u 50 mesta, 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji.
Tabloidi pišu da će okupljanja biti mirna i dostojanstvena i da će na njima građani samo tražiti normalan život bez mržnje, nasilja i maltretiranja.