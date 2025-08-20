Večeras se u 50 mesta širom Srbije održavaju kontra-protesti pristalica Srpske napredne stranke koji su protiv blokada. Studenti u blokadi pozvali su svoje pristalice da ove skupove zanemare. Sva dešavanja čitajte u blogu „Vremena“

18.02

Počela okupljanja naprednjaka

Ispred zgrade Opštine u Pančevu počelo je okupljanje pristalica SNS, prenosi portal N1.

Na platou ispred Opštine skup počinje u 18.30 časova.

U istom gradu traje protest ispred Osnovnog suda, gde građani čekaju da se završi saslušanje uhapšenog studenta Elektrotehničkog fakulteta Andreja Tanka.

17.43

Studenti preuzeli „heštegove“ protiv blokada

U objavi Politehnike u blokadi na društvenoj mreži Iks za koju tvrde da predstavlja prepisku iz grupnog četa Gradskog odbora SNS u Subotici, naprednjaci su pozvali svoje pristalice da večeras na društvenim mrežama objavljuju postove sa heštegovima koji pozivaju na prekid blokada: #NarodProtivBlokada, #GrađaniProtivBlokada, #ProtivBlokada.

Međutim, ove heštegove preuzeli su studenti, a pozvali su građane da učine isto.

Вечерас им заједно преузимамо све хештегове.#НародПротивБлокада#ГрађаниПротивБлокада#ПротивБлокада Битно је да се укључимо на свим мрежама, по приоритету:

1) Фејс

2) Иг

3) ТикТок Стари или нови материјал, само качите. Укључи се и ти! https://t.co/EDQyD8Pv7T — Blokada Fon (@BlokadaFon) August 20, 2025

Trenutno na društvenim mrežama studenti i građani objavljuju postove sa heštegovima koje je koristila SNS, u kojima su sporne izjave predstavnika vlasti, primeri korupcije…

17.38

Studenti u blokadi: Zanemarite ih

Studenti u blokadi pozvali su građane da zanemare današnji protest pristalica režima.

„Igrali bi se provociranja. Misle da smo naivni. Pustimo ih. Neka pucaju iz prazne puške“, napisali su Studenti u blokadi u objavi na svom Instagram profilu.

„Posvetite se sebi večeras i čuvajte energiju, zvaćemo vas“, dodali su.

View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

17.24

Zborovi pozvali građane da ignorišu kontra-protest

Građanski zborovi pozvali su građane da danas ignorišu skupove SNS-a najavljene u više gradova, i da se „klone sumnjivih osoba i ne upadaju u zamku“.

„Zborovi pozivaju – ignoriši SNS skupove. Žele da izazovu nemire, sukobe, da neko bude povređen, da kažu da smo nasilnici“, navodi se u objavi na više Instagram profila.

Dodaje se i da je za današnje skupove „dato brdo para i da zato treba da budu pucanj u prazno“, prenosi FoNet.

View this post on Instagram A post shared by ZBOR GRAĐANA BATAJNICE (@zbor_gradjana_batajnice)

17.17

Informer i drugi tabloidi: Građanski skup

Iako se poziv na kontra-protest protiv blokada uglavnom delio putem naloga pristalica Srpske napredne stranke, kao i zvaničnih naloga opštinskih i gradskih odbora ove partije, Informer i drugi režimski tabloidi pišu da je u pitanju „građanski skup“.

„Građani Srbije se danas na tačno 50 mesta okupljaju protiv blokada“, piše Informer.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije danas rekao je da večerašnje skupove ne organizuje SNS, ali da će veliki broj pristalica te stranke na njima biti prisutan.

Studenti u blokadi Akademije strukovnih studija Politehnika objavili su na društvenu mrežu Iks prepisku za koju tvrde da dolazi iz grupnog četa Gradskog odbora SNS-a u Subotici, u kojoj, između ostalog, piše da večerašnji skupovi ne treba da imaju nikakvu „stranačku konotaciju“.

„Nikakva stranačka konotacija, nikakva priča o stranačkim aktivistima, samo građani protiv blokada, narod kome je dosta terora“, navodi se u jednoj od poruka.

Преписка из групног чета ГО СНС у Суботици pic.twitter.com/SG08yN8eNF — Blokada Politehnika (@Blokada_ASSP) August 20, 2025

17.04

SNS pozvao na protest: „Napadaju mi kuću“

Srpska napredna stranka objavila je na društvenim mrežama video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokada, a ovaj poziv su među prvima emitovali naprednjaci iz Požarevca, o čemu je već pisalo „Vreme“.

View this post on Instagram A post shared by СНС ПОЖАРЕВАЦ (@sns_pozarevac)

Slični pozivi za skupove u tom istom terminu upućeni su i iz drugih gradova, uključujući Bečej, Vranje i Leskovac, a pojedini mediji navode da će se naprednjaci okupiti u 50 mesta, 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji.

Tabloidi pišu da će okupljanja biti mirna i dostojanstvena i da će na njima građani samo tražiti normalan život bez mržnje, nasilja i maltretiranja.