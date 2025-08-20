Srpska napredna stranka objavila je video poziv za mitinge protiv blokada u pedeset mesta širom zemlje. Režimski tabloidi pišu da će okupljanja biti „mirna i dostojanstvena“. Studenti kažu da će na skupove SNS-a ljudi biti dovoženi autobusima

Ovaj dan, 20. avgust 2025, biće upamćen kao dan „prekretnice i preokreta“, dan kada se „probudila Srbija“, kada je „narod ustao protiv blokada“, rekao je Dragan J. Vučičević na televiziji Informer. Ustaju građani, ustaju ljudi, nastavio je, da kažu da im je dosta blokada, da hoće da se bore protiv njih.

Srpska napredna stranka objavila je na društvenim mrežama video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokada, a ovaj poziv su među prvima emitovali naprednjaci iz Požarevca.

Slični pozivi za skupove u tom istom terminu upućeni su i iz drugih gradova, uključujući Bečej, Vranje i Leskovac, a pojedini mediji navode da će se naprednjaci okupiti u 50 mesta, 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji.

Tabloidi pišu da će okupljanja biti mirna i dostojanstvena i da će na njima građani samo tražiti normalan život bez mržnje, nasilja i maltretiranja.

View this post on Instagram A post shared by СНС ПОЖАРЕВАЦ (@sns_pozarevac)

Vučević: „Mirno, demokratsko okupljanje“ I predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je gostujući na TV Pink pozvao pristalice SNS-a na „mirne i demokratske“ skupove širom Srbije – one koji ne žele sukobe, koji žele normalan život.

„Biće to mirno, demokratsko okupljanje, bez bilo kakve želje za bilo kakvim sukobima sa porukom – dosta nam je blokada, hoćemo normalan život nazad“, rekao je Vučević za televiziju Pink, koja je pre i posle njegovog gostovanja emitovala spot za pozivom na okupljanje u, kako je rečeno, 50 gradova.

Prema rečima Vučevića, „kada dođu izbori, kad god oni budu, svi će moći da učestvuju i takmiče sa idejama i kandidatima i tada će građani na mogući način da odluče ko će da vodi državu“.

On je rekao da je obrazovni sistem „devastiran“, kao i da „postoji napad na državu i kroz te takozvane spavače, kojih je i u sistemu pravosuđa“.