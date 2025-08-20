Vučević: „Mirno, demokratsko okupljanje“
I predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je gostujući na TV Pink pozvao pristalice SNS-a na „mirne i demokratske“ skupove širom Srbije – one koji ne žele sukobe, koji žele normalan život.
Srpska napredna stranka objavila je video poziv za mitinge protiv blokada u pedeset mesta širom zemlje. Režimski tabloidi pišu da će okupljanja biti „mirna i dostojanstvena“. Studenti kažu da će na skupove SNS-a ljudi biti dovoženi autobusima
Ovaj dan, 20. avgust 2025, biće upamćen kao dan „prekretnice i preokreta“, dan kada se „probudila Srbija“, kada je „narod ustao protiv blokada“, rekao je Dragan J. Vučičević na televiziji Informer. Ustaju građani, ustaju ljudi, nastavio je, da kažu da im je dosta blokada, da hoće da se bore protiv njih.
Srpska napredna stranka objavila je na društvenim mrežama video snimak kojim poziva građane na borbu protiv blokada, a ovaj poziv su među prvima emitovali naprednjaci iz Požarevca.
Slični pozivi za skupove u tom istom terminu upućeni su i iz drugih gradova, uključujući Bečej, Vranje i Leskovac, a pojedini mediji navode da će se naprednjaci okupiti u 50 mesta, 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji.
Tabloidi pišu da će okupljanja biti mirna i dostojanstvena i da će na njima građani samo tražiti normalan život bez mržnje, nasilja i maltretiranja.
View this post on Instagram
Vučević: „Mirno, demokratsko okupljanje“
I predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je gostujući na TV Pink pozvao pristalice SNS-a na „mirne i demokratske“ skupove širom Srbije – one koji ne žele sukobe, koji žele normalan život.
Prema rečima Vučevića, „kada dođu izbori, kad god oni budu, svi će moći da učestvuju i takmiče sa idejama i kandidatima i tada će građani na mogući način da odluče ko će da vodi državu“.
On je rekao da je obrazovni sistem „devastiran“, kao i da „postoji napad na državu i kroz te takozvane spavače, kojih je i u sistemu pravosuđa“.
„Verujem da će vrlo brzo predsednik države i Vlada izaći sa predlogom mera kako da vratimo građanima državu, kako da vratimo otete, uzurpirane institucije građanima. To je važan zadataka pred državno rukovodstvo. Većinska Srbija to očekuke“, rekao je Vučević.
Studenti poručili da očekuju oprobani scenario sa dovoženjem autobusima i preporučili građanima da u to vreme ne izlaze na ulicu, da se ne sukobljavaju i ne učestvuju u toj, kako su rekli, „predstavi“.
Izvor: Beta
Sagovornici „Vremena“ saglasni su da je politički dijalog u trenutnoj situaciji nemoguć. Koji je onda izlaz iz doboke političke krize i talasa nasilja
U otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić, Dragan Maršićanin ocenio je da vlast u Srbiji snosi odgovornost za događaje nakon 1. novembra i da su izjave Brnabić pokušaj zaštite „mafijaške družine“
Nakon tužilačkog, u Srbiji imamo i svojevrsni „sudijski državni udar”. Tako vlast vidi tužioce i sudije koji se drže zakona i odbijaju da rade po nalogu izvršne vlasti. Glavni tužilac Nenad Stefanović je glavni adut Aleksandra Vućića da pravosuđe sprovodi njegovu volju
Ispred novosadskog Suda nastavljena je blokada koju su organizovali studenti u znak protesta zbog pritvaranja demonstranata. Policija je rasterala okupljene i privela jednog studenta, dok je ulica ispred zgrade zatvorena za saobraćaj
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će ispitati sve do tančina ako je bilo zloupotrebe prekoračenja ovlašćenja policije u garaži Vlade Srbije
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve