Predsednik Srbije Aleksandar Vučić eksplicitno je tražio političku odgovornost za užas u Novom Sadu. Ali, ili je to bilo foliranje ili Vučića niko ne sluša. Premijer Miloš Vučević je u međuvremenu otišao u Kinu, a predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da zaštićenih neće biti, "kao ni prethodnih 10 godina"

Bilans crnog petka u Novom Sadu iznosi četrnaest mrtvih i nula ostavki.

Tužilaštvo, uz mnogo medijske pompe, „u svojstvu građana“ saslušava ceo lanac mogućih odgovornih ostavljajući utisak da niko neće biti pošteđen. No, tužilaštvo se ionako bavi krivičnom, a ne političkom odgovornošću.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još u petak, nekoliko sati posle smrtonosnog pada nadstrešnice, izričito zatražio krivičnu, ali i političku odgovornost.

Nadležni, međutim, poručuju da treba pustiti „institucije da rade svoj posao“ i deluje da je prošao trenutak za efektne ostavke – iz moralnih razloga ili političke računice, svejedno.

Vučević iz Kine: O monstrumima i hladnoj glavi

Premijer Miloš Vučević je u međuvremenu otišao u Kinu gde će sa delegacijom Srbije prisustvovati sajmu uvoza u Šangaju koji počinje 5. novembra i imati susret sa kineskim premijerom Li Ćijangom.

Odatle je poručio da nije upitno da zbog tragedije u Novom Sadu treba da se utvrdi krivična i politička odgovornost, ali da to treba uraditi na miran i odgovoran način.

A govorio je i o monstrumima: „Skandalozno je da neko nazove ovo ubistvo. Znate koji morate biti monstrum da kažete da je neko ubio te ljude. Pa morate biti ozbiljan monstrum da neko razmišlja da je neko nešto radio da bi ubio neke ljude“

Što se tiče političke odgovornosti ona mora da postoji, rekao je Vučević, te da je razgovarao sa predsednikom Srbije i da će tu odluku doneti hladne glave, racionalno, a ne „nošeni tvitovima i objavama na društvenim mrežama“

Brnabić: Zaštićenih neće biti, kao ni prethodnih 10 godina

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u nedelju da neće biti zaštićenih, ali da institucije moraju da se puste da rade svoj posao i dodala da je očigledno problem u struci.

„U ovom trenutku imamo više od 40 ljudi koji su saslušani. Istraga se nastavlja i očekujem od svih institucija da urade svoj posao i da odgovorni odgovaraju“, rekla je Brnabić.

Rekla je i da je u ovom trenutku „najvažnije da svako radi svoj posao“, a „zaštićenih neće biti, to smo pokazali i u prethodnih 10 godina, ali morate pustiti institucije da rade svoj posao. To što radi opozicija, koja nije sačekala ni da bude proglašen dan žalosti, a već su počeli da smišljaju kako da politički zloupotrebe ovu tragediju je skandalozno“.

Prema njenim rečima, skandalozno je što nisu „ispoštovali“ nijedan dan žalosti.

„Odmah su krenuli da organizuju najogavnije performarnse, u vidu bacanja crvene farbe na zgradu Vlade Srbije. To je besmisleno i ljudski strašno“, ocenila je Brnabić.

Vučića niko ne skuša

„Vučić je pred celom Srbijom vrlo jasno pozvao na političku odgovornost i ništa se ne dešava već drugi dan“, kaže politikolog Dejan Bursać.

„Neko bi pomislio da će Vučića poslušati najpre ljudi iz SNS-a, zatim i koalicioni partneri. Ali ga ne slušaju. To ukazuje da je Vučićev nastup bio ili predstava za javnost ili da on nema apsolutnu kontrolu pa se ljudi iz sistema sada cenjkaju i kalkulišu“, priča Bursać za „Vreme“.

Ko je u lancu odgovornosti?

U režimskim medijima se forsira teza da je novosadski Zavod za zaštitu spomenika tobože tražio da se nadstrešnica ne dotakne rekonstrukcijom stanice, što je Zavod demantovao.

Kao i teza da je stanica tobože šezdesetih loše napravljena, pa je nadstrešnica pala baš sada, neposredno nakon niza rekonstrukcija kojom je, kako sumnjaju stručnjaci, poremećena statika.

U lancu odgovornosti – što nije isto što i krivica – izvesno se nalaze Infrastruktura Železnice Srbije kao naručilac radova, institut CIP kao projektant, kineske kompanije kao izvođači, Ministarstvo građevine kao nadređeno celom tom sektoru.

Na pitanje da li ga bežanje od ostavki kao moralnog čina podseća na situaciju posle majskih masovnih ubistava prošle godine, kada je samo bivši ministar prosvete Branko Ružić podneo ostavku i tako iskočio iz sistema, Bursać kaže da je stvar sada zapravo još očitija:

„Tada smo imali naoružane manijake koji su direktni krivci“, kaže on. „Ovde je jasno da je krivac politička korupcija u javnim radovima. To je Vučićev problem, koji se penje ka vrhu piramide, to jest njemu, ako se ne preseče na nižim nivoima.“

Ukoliko ostavki ne bude, to će osnažiti staru tezu da se u sistemu SNS-a niko ne pušta niz vodu, kao da bi se ceo sistem urušio ako se izvuče jedna cigla.