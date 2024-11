Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da je skandalozno što neki o nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu govore kao o ubistvu.

„Dani žalosti su u samom Novom Sadu, svakako, mnogo teški dani za porodice poginulih. I jeste tragedija. Skandalozno je da neko nazove ovo ubistvo. Znate koji morate biti monstrum da kažete da je neko ubio te ljude. Pa morate biti ozbiljan monstrum da neko razmišlja da je neko nešto radio da bi ubio neke ljude“, rekao je Vučević.

On je istakao da se ne može sprečiti da neko tako razmišlja i da će biti vremena i za političke diskusije i političke odgovore.

Vučević je ocenio da „postoje oni koji se kao crni gavranovi sjate na svaku srpsku nesreću“.

Govoreći o ispitivanju lanca odgovornosti Vučević je rekao je da je mnogo toga nepoznato u ovom trenutku.

„I mora se reći istina. Niko ne raspolaže svim podacima, pošto je to vrlo kompleksno pitanje. Da li je rađeno nešto? Nije rađeno? Ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno? Govorimo o celoj železničkoj stanici. A zatim, kako je došlo do te nesreće? Kako je moguće da je ta konstrukcija popustila? Kako je moguće da je tako odjednom popustila? To su mnoge, mnoge dileme i mislim da ste i vi i celokupna javnost Srbije mogli da vidite i ovih 24 časa, već da ne pogrešim vremenski, mnogo oprečnih mišljenja od ljudi same struke“, rekao je on i dodao da to „usložnjava proces utvrđivanja šta se desilo“.

Plakati sa likovima Miloša Vučevića, Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, sa porukom „Korupcija ubija – odgovaraćete!“, pojavili su se na četiri lokacije u Novom Sadu.

Izvor: N1