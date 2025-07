Novi Sad – centar otpora

Kad se Lala najedi

Fotografije: 021/FoNet NOVOSADSKE VEDETE IZ GRADA GDE JE SVE POČELO: Đubre pred prostorijama SNS-a, blokade, kontejneri

Građani i studenti su tako dobro organizovani da policija izgleda smešno. Trčkaraju od ulice do ulice, od kvarta do kvarta, kao neka zbunjena deca. Ako ovaj bunt iznedri očekivani rezultat, odnosno ako Novi Sad odista postane ovdašnji Gdanjsk – to će u istoriju grada nesumnjivo biti upisano zlatnim slovima. Govoriće se o tome sa ponosom, kao što se sa ponosom ističe da je 1748. godine postao slobodan, autonoman grad, dekretom carice Marije Terezije. Slobodu je tada platio, ona se uvek plaća