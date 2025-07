Sudsko veće, kojim predsedava sudija Zoran Ganić, donelo je naredbu da se sprovede sudsko-medicinsko veštačenje zdravstvenog stanja prvookrivljenog u predmetu „Jovanjica“, Predraga Koluvije, piše BIRN.

„S obzirom na to koliko se dugo Koluvija ne pojavljuje na suđenju, kao i imajući u vidu njegove društvene aktivnosti, sud donosi naredbu da se izvrši veštačenje njegovog zdravstvenog stanja”, obrazložio je odluku sudija Ganić.

Predviđeno je da veštačenje obavi Institut za sudsku medicinu. Veštaci će izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju dostavljenu sudu, kao i u dokumentaciju iz svih zdravstvenih ustanova u kojima je Koluvija lečen, kako bi se utvrdilo da li je sposoban da prati suđenje u ovom predmetu.

Institut je obavezan da sudu dostavi nalaz u roku od 30 dana. Veštaci su upozoreni da su sve činjenice do kojih dođu u vezi sa ovim veštačenjem poverljive, te da je lažno davanje stručnog mišljenja protivno zakonu.

Sudija Ganić je na kraju naveo da će sud u narednim danima Institutu dostaviti zvaničnu naredbu za sprovođenje veštačenja.

Koluvija navodno ima srčane probleme

U ponovljenom suđenju pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal u Beogradu ranije se stalo kod iznošenja odbrane okrivljenih, ali su neki od njih odbili da se brane dok se u sudnicu ne vrati prvookrivljeni Predrag Koluvija, koji se već više puta nije pojavljivao na ročištima, pozivajući se na navodne srčane probleme.

Na ročištu održanom 8. maja, postupak je zbog toga privremeno razdvojen u odnosu na njega, s obzirom na to da je, prema dostavljenoj dokumentaciji, bio u postoperativnom oporavku nakon operacije srca. Zbog njegovog odsustva, na ročištu 27. maja, okrivljeni iz oba spojena postupka — radnici sa imanja Jovanjica, kao i pripadnici policije, BIA i VOA — odlučili su da odlože iznošenje svojih odbrana, navodeći da će to učiniti tek nakon što Koluvija iznese svoju odbranu za Jovanjicu 2, što do sada nije učinio.

Pošto se ni danas nije pojavio na suđenju, a Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je još 9. maja ove godine, kako je ranije pisao BIRN, podnelo predlog za sudsko-medicinsko veštačenje Koluvijinog zdravstvenog stanja, sudsko veće je donelo pomenutu naredbu.

Kako je u TOK-u ranije rečeno za BIRN, “predlog za veštačenje podnet je imajući u vidu činjenicu da je dostavljena (zdravstvena) dokumentacija, po mišljenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, neadekvatna i kao takva nije mogla biti osnov za opravdano neprisustvovanje okrivljenog na glavnom pretresu”

Takođe, TOK je 6. juna podneo Višem sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora Predragu Koluviji, ali je Krivično-vanpretresno veće zaključilo da je predlog TOK-a za određivanje pritvora Koluviji preuranjen i da se pre donošenja odluke o toj ili nekoj blažoj meri, mora sprovesti medicinsko veštačenje dokumentacije okrivljenog.

Podsetimo i da je BIRN ranije pisao da je Koluvija, 23. maja, prisustvovao koncertu Jelene Tomašević. To se dogodilo između dva ročišta – onog održanog 8. maja, kada je sud obavešten o njegovoj zdravstvenoj sprečenosti da prisustvuje suđenjima, i onog održanog 18. juna, na kojem se ponovo nije pojavio zbog istih razloga. Fotografiju s koncerta na društvenoj mreži X objavila je advokatica Aleksandra N. Adrić, poznata i kao Хаџи Александра (@Andricjeprezime).

