Zahvajujući tome što je funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović podneo tužbu protiv novinara Radara Vuka Cvijića, javnosti je dostupan dokaz – službena beleška, koju je sačinio u julu 2022. tadašnji načelnik Odeljenja za borbu protiv droga beogradske policije Slobodan Milenković. On je napisao da su mu upravo Đukanović i nekadašnji vlasnik portala Objektiv Aleksandar Papić, preko posrednice, nudili mito od 100.000 evra da zataška slučaj Jovanjica i da mu je proručeno da to rade u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Službena beleška inspektora, koju je na zahtev suda dostavio MUP, ne nosi oznaku „strogo poverljivo“niti oznaku bilo kog stepena tajnosti. To ukazuje da su nadležni pokušali da spreče da do javnosti dođe informacija o službenoj belešci policajca koji je uhapsio Predraga Koluviju, suvlasnika Jovanjice.

Javnost za nuđenje mita inspektoru prvi put saznaju 16. jula 2022. od Zdenka Tomanovića, Milenkovićevog advokata. Tomanović je saopštio da je inspektor odbio mito od 100.000 evra od dvojice funkcionera SNS-a, kao i da bi „bilo bi nužno da tužilaštvo upozna javnost šta je od provera preduzelo od kada je dobilo akt u kojem je navedeno da dva uticajna člana SNS-a, preko posrednika, nude Milenkoviću napredovanje u karijeri i 100.000 evra ako se dogovore o Jovanjici“.

Foto: Sava Radovanović / Tanjug Slobodan Milenković

Službeno obmanjivanje javnosti

Samo nekoliko sati kasnije, oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu na čelu sa Nenadom Stefanovićem tvrdeći da je beleška „strogo poverljiva”, a advokata Tomanovića javnu opominju da navodno krši zakon.

Pomenuta beleška je označena oznakom tajnosti „strogo poverljivo“, te zabrinjava što je deo sadržaja beleške objavljen od strane postupajućeg advokata u pojedinim medijima, čime je prekršen Zakon o tajnosti podataka,“ stoji u saopštenju ovog tužilaštva od 16. jula 2022.

Kada je novinar Vuk Cvijić u septembru 2023. napisao tekst u kom je preneo sadržinu Milenkovićeve beleške, oglasila se i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, optužena pred Specijalnim sudom. Ona je gostujući na TV Hepi rekla da to što su advokat Tomanović delom, a novinar Cvijić u potpunosti, učinili dostupnim sadržaj službene beleške, predstavlja krivično delo, jer beleška nosi oznaku tajnosti.

Na službenoj belešci Milenkovića ne postoji nikakva oznaka tajnosti, koju tajni dokument, prema Zakonu o tajnosti podataka, mora da ima.

Da je istina ono što je Više tužilaštvo u Beogradu tvrdilo, na belešci bi moralo pisati „Strogo poverjivo”. Takođe, da je ova beleška strogo poverljiva, ona ne bi bila zavedena „običnim” delovodnim brojem već brojem ispred kojeg piše „SP“ (strogo poverljivo).

Foto: MUP Srbije Jovanjica

Šta propisuje zakon

Sve i da je neko hteo da je označi „strogo poverljivom“, po sili zakona ne bi to mogla da bude, kaže advokat i nekadašnji Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

„Zakon propisuje uslove pod kojima određeni dokument može da nosi stepen poverljivosti. Da bi neki dokument bio ‘strogo poverljiv’ ‚ informacije koje on sadrži moraju njihovim otkrivanjem da ugroze bezbednost Srbije. Informacija o tome da dva funkcionera SNS-a nude mito policijskom inspektoru da bi zataškao istragu, pa makar se ta istraga ticala i Jovanjice, ne može biti nešto što može ugroziti bezbednost Srbije“, objašnjava Šabić. Beleška Milenkovića ne razlikuje se od onih kakve policijski službenici svakodnevno pišu i koje nisu tajne.

Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na naše pitanje: Zašto su u saopštenju naveli da je službena beleška Slobodana Milenkovića bila označena kao „strogo poverljiva“?

Još jedna bitna činjenica, koju smo saznali zahvaljujući tužbi Đukanovića protiv novinara „Radara”, jeste selektivno postupanje tužilaštva. U istom saopštenju u kom beogradsko Više tužilaštvo navodi da je beleška „strogo poverljiva“ navedeno je i da je ona prosleđena Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Da tužilaštvo ništa nije preduzelo povodom Milenkovićeve beleške, potvrdio je Đukanović na poslednjem ročištu protiv novinara. Tvrdeći da nije nudio mito izjavio je: „I ako je već tako, zašto me VJT (Više javno tužilaštvo u Beogradu) već nije zvalo da dam izjavu i da se uopšte interesuje za taj predmet“.

Od kada je tužilaštvu dostavljena beleška, nema informacija da su proveravani njeni navodi. Za razliku od ovog slučaja, Više tužilaštvo je promptno reagovalo nakon što je Dijana Hrkalović preko režimskih medija optužila Milenkovića da prodaje drogu i pozvalo inspektora na razgovor.

Foto: Marko Dragoslavić/FoNet Vlasnik plantaže marihuane Predrag Koluvija

Hronologija progona

18. juna 2022: Intervju kao uvod u progon

Prorežimski „Objektiv”, čiji je vlasnik uprvo Aleksandar Papić koji je prema belešci nudio mito, emituje intervju sa Dijanom Hrkalović.

Ona je pokušala da diskredituje slučaj Jovanjica tvrdeći da su ga „montirali“ Nebojša Stefanović i policijski načelnik Slobodan Milenković.

Inače, kumovi Papić i Stefanović, kao i Hrkalović i Đukanović, su se javno međusobno optuživali za saradnju sa mafijom.

21. jun 2022: Nepristojna ponuda

U službenoj belešci Slobodana Milenkovića, kako je objavio nedeljnik „Radar”, navodi se:

„Dana 21. juna 2022, oko 18-19 časova, kontaktiran sam od strane poznaničke veze koja mi je putem poruka, preko aplikacije Signal, rekla da treba da se vidimo da mi nešto prenese uživo. Oko 21 čas, sa istim sam se našao u blizini Novopazarske ulice na opštini Vračar. Tom prilikom ista mi je rekla kako su je Aleksandar Papić, bivši najbliži saradnik ministra Nebojše Stefanovića i advokat Đukanović, inače advokat u postupku Jovanjica, poslali da popriča sa mnom, tačnije da su spremni sve da urade u vezi napretka u mojoj karijeri, da će mi dati 100.000 evra samo da se nađem sa njima i da se ‘dogovorimo’ kako dalje da postupamo u predmetu Jovanjica, kao i da svu odgovornost svalim na ministra odbrane Nebojšu Stefanovića.

Takođe, imenovana mi je prenela da se Papić i Đukanović predstavljaju kao pregovarači u ime predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, imenovana mi je rekla da zna moj odgovor, ali da su je zamolili da mi prenese poruku – ponudu.“

Milenković zatim u službenoj belešci objašnjava šta se dalje dešavalo i kako je odgovorio na ponudu:

„Tom prilikom sam joj rekao da sam ja načelnik Odeljenja za borbu protiv droge i da mene ne zanimaju nikakvi pregovori, a da pogotovo me ne zanima da govorim neistine po bilo kom osnovu. Takođe sam joj rekao da ja mogu da pričam isključivo sa nadležnim državnim organima na njihov zvaničan poziv. U daljem toku razgovora sam rekao da ja stalno kao i moji ljudi iz odeljenja radimo u interesu države, da nema potrebe da mi objašnjavaju situaciju nikakvi posrednici. Takođe sam joj rekao da ukoliko trebam nekome od državnih organa, uvek mogu da me pronađu. Isto sam joj rekao da samo kabinet predsednika može da pregovara u njegovo ime.“

22. jun 2022: Nepristojna ponuda – dan drugi

Prema navodima iz službene beleške inspektor Milenković je tog dana ponovo kontaktiran od strane „posredničke veze“, ali i Papića.

„Oko 10,06 časova, preko Signal aplikacije pokušao je Aleksandar Papić da me dobije, ali se istom nisam javljao na telefon. Nakon toga, sa svog telefona me je okrenula poznanička veza preko Signal aplikacije i rekla da je tu sa Aleksandrom Papićem i želi da me čuje, što je on potvrdio svojim dobacivanjem za vreme našeg razgovora. Što sam ja odbio,“ navodi se u belešci.

Javne optužbe vrha vlasti i tabloidni napadi da su Slobodan Milenković, tadašnji načelnik Odeljenja za borbu protiv droga beogradske policije i drugi inspektori tog Odeljenja otkrivanjem Jovanjice i hapšenjem Predraga Koluvije zapravo pokušali da izvedu napad na porodicu predsednika države trajali su maltene od početka tog slučaja.

Međutim, Hrkalović je tokom intervjua „Objektivu” za inspektora Milenkovića rekla: „Čujem da sad on radi drogu. Ovde čisti, ovde radi. Jedva čekam, kad se to otkrije, šta će tad opozicija da priča o njemu i da li će im i tada biti heroj.“

Ubrzo posle intervjua, ali i ponude od 100 hiljada evra za Milenkovića, kako se navodi u njegovoj belešci, inspektoru stiže poziv za saslušanje u svojstvu građanina u Više javno tužilaštvo u Beogradu

23. jun 2022: Iz tabloida u MUP

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva Dijanu Hrkalović i Nebojšu Stefanovića poziva Sektor unutrašnje kontrole gde je ona ponovila sve optužbe protiv inspektora Milenkovića koje je prethodno izrekla i pred kamerama „Objektiva”.

Međutim, Tužilaštvo za organizovani kriminal odbija da pozove na dodatni razgovor Hrkalović i da pokloni veru njenim rečima, za razliku od šefa Višeg tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović Inspektori koji su otkrili Jovanjicu

5. jul 2022: Reakcija i posledice

Inspektor Milenković shvata da su nepristojne ponude prerasle u pritisak koji raste i da je trebalo najozbiljnije da ih shvati. Tako da tog datuma nastaje službena beleška koju prosleđuje nadređenima, a oni je dalje šalju Tužilaštvu.

Ipak, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ne istražuje navode iz inspektorove beleške, već mu upućuje poziv za saslušanje. Kako je VJT saopštilo javnosti inspektor je pozvan na razgovor kako bi se izjasnio na navode bivših visokih funkcionera MUP-a iznetih u javnosti.

Celog jula pritisak je rastao i beogradsko Više tužilaštvo je u više navrata pozivalo na razgovor Milenkovića.

Podsetimo, tužiteljka koja je bila angažovana za ta saslušanja dočekivala ga je sa šoljom koja je imala logo BIA, tabloidi ga targetiraju kao kriminalca, stižu informacije da će biti ubijen… Za to vreme optuženi za Jovanjicu, među kojima su operativci BIA i MUP-a koji se terete da su, prema optužnici bili čuvari „najveće fabrike skanka“ u Evropi brane se sa slobode, a suđenja za taj predmet se odugovlače.

Ubrzo, Milenković je smenjen sa mesta načelnika Odeljenja za borbu protiv droga, a njemu i kolegi Dušanu Mitiću dodeljena je policijska zaštita zbog informacija da je za njihovo ubistvo već plaćeno milion evra.

Foto: N1 Jovanjica

O ugledu i časti…

Kada su Đukanović i novinar, koga je tužio zbog povrede ugleda i častu, predlagali dokaze zastupnik poslanika SNS-a usprotivio se predlogu tuženog da svedoči inspektor Milenković. Sud je rekao da će odlučiti naknadno o tome. Nedavno je Đukanović tokom korespodencije na mreži X sa novinarom „Danasa” Uglješom Bokićem naveo: „Mi smo insistirali da dođe. On je izbegavao. On nalazi razloge da ne dođe,“ napisao je Đukanović.

Naprednjački funkcioner je na ročištu, kada je sudu dostavljena službena beleška, pokušao da je ospori, navodeći da je pogrešno datirana. Međutim, službena beleška napisana je na obrascu iz 2020, pa je ta godina navedena u zaglavlju dokumenta. Sve ostalo u belešci je uredno zavedeno.

Događaj koji Milenković navodi u belešci dogodio se 21. juna 2022, dok je u zaglavlju kao datum pisanja beleške naveden 5. jul 2020. Ako se pogleda pažljivo, delovodni broj beleške – koji unosi treće lice, koje zavodi belešku – je 1063/22, što nedvosmisleno ukazuje da je beleška napisana 2022.

Da je beleška napisana 2022, ne spore ni MUP, ni Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Ono što karakteriše Jovanjicu je upiranje ljudi iz vlasti da umanje ili relativizuju slučaj, a na meti progona su upravo Milenković i njegov tim.

U vreme kada je on sastavio belešku, u kojoj navodi da mu je nuđen mito, na čelu MUP-a je Aleksandar Vulin, a direktor BIA je Bratislav Gašić. Za Gašića je inspektor Dušan Mitić svedočio na suđenju za Jovanjicu da je redovno bio na vezi sa Koluvijom. Vulin je pred TV kamerama, kao ministar rada, okopavao Jovanjicu. Nekoliko meseci pre nego je beogradsko Više tužilaštvo naredilo da inspektor Milenković bude saslušan zbog izjava Hrkalović, na čelo tog Tužilaštva došao je Nenad Stefanović. Mediji su pisali da je na tu poziciju izabran baš na predlog Vulina.

Inače, Vladimir Đukanović, pored toga što brani Hrkalović i Koluviju, takođe u slučaju Jovanjica zastupa i Milana Kendiju, bivšeg oficira Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata.

Za Đukanovića je interesantno da je advokat postao u svojoj 40. godini. Za skromnih šest godina advokatske karijere, branilac je u nekim najznačajnijim krivičnim postupcima. Zastupa i Andreja Vučića, brata predsednika Srbije.

Đukanović je bio predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i član Odbora za kontrolu službi bezbednosti. U novom sazivu je šef stalne delegacije Narodne skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO.

Pet godina od otkrivanja, prema optužnici najveće fabrike skanka u Evropi, suđenje optuženima i dalje traje. Policijski inspektori koji su otkrili Jovanjicu su smenjeni, a njihov progon i dalje traje.

Tekst je nastao u saradnji „Vremena”, „Radara” i „Danasa”