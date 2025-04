Što se željelo postići objavljivanjem telefonskih brojeva novinara RTS-a? Također i plakata-potjernica sa sve fotografijama uz napis „Traže se“ urednika Javnog servisa: Nenada Lj. Stefanovića, Sandre Perović, Miloša Jankovića, Bojane Mlađenović, Mirjane Brajković i Milice Nedić?

Ovo nije ništa drugo nego targetiranje ljudi po radikalskom modelu – originalnom i presvučenom. Na isti način režim progoni novinare, ali i opozicione političare, profesore i mnoge druge dovodeći im u pitanje ličnu bezbjednost. Upravo zbog toga i ni zbog čega drugog, policija saslušava dekana Beogradskog univerziteta Vladana Đokića na Veliki petak.

Tko osuđuje ovakve atake režima, ne smije tolerirati ni one uperene protiv urednika i novinara RTS-a. Naravno, na strani vlasti je moć i novac – naprednjački lovci na glave masno su nagrađeni za svoje ogavne rabote. Ali Srbiji neće biti bolje ako „naš“ Đuka i „naš“ D.J. Vučićević zamjene njihove. Jednostavno, ovo se zove kurta-murtizam. I kakva je to promjena u zemlji gdje je javni život toksičan do gušenja?

Uostalom, stoji li većina građana na blokadama, pješači, okuplja na protestima, vozi bicikl do Strazbura i podržava studente čije je nenasilje, solidarnost i inkluzivnost toliko zadužilo Srbiju da bi jedno harangiranje i govor mržnje zamijenili drugo? Onaj tko ovako misli na pogrešnom je mjestu – studentska pobuna je sve suprotno od toga.

Linčeri novinara i urednika RTS-a, jednako postupaju i prema onima iz nezavisnih i profesionalnih medija. Iz različitih motiva i interesa – a često i iz puke lične pizme – zasipaju ih na društvenim mrežama salvama uvreda. Tko ne vjeruje, neka se raspita.

Konačno, što je cilj aktualne hajke? Ako je riječ o doprinosu studentskim protestima i blokadama – ništa nije kontraproduktivnije i, u tom smislu, poganije. Kome ide na ruku? Upravo režimu protiv kojeg se navodno bore.

Nekad sam dijelio bliska uvjerenja sa vodećim ljudima RTS-a i pojedinim novinarima. Iako odavno više nije tako, sačuvali smo lične odnose i puno poštovanje integriteta onog drugog. Vjerujem i da bismo se i danas u ponečemu mogli složiti.