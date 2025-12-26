Predsednika Skupštine Niša Igor Novaković dovodi u pitanje značaj Zorana Đinđića i hoće njegovo ime da izbriša sa spiska gradskih ulica. Ova najava je izazvala burnu reakciju opozicije

Na narednoj sednici predsednik Skupštine Niša Igor Novaković (SPS) tražiće da Bulevar dr Zorana Đinđića u Nišu dobije nekadašnji naziv – Bulevar braće Tasković, koji je imao do 15. marta 2004. godine. Sa druge strane, Đorđe Stanković (NPS) predlaže podizanje spomenika Đinđiću u Nišu i ističe da će Opština Medijana biti pokretač te ideje. Novaković mu odgovara da će to podržati ako opozicija podrži podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću, pišu „Južne vesti“.

Burne reakcije opozicionara izazvala je Novakovićeva inicijativa na kraju 15. sednice niške Skupštine. On smatra da braća Tasković, kako kaže, preci aktuelnog direktora Direkcije za izgradnju Saše Taskovića, više zaslužuju bulevar u Nišu nego “neko tamo ko je rođen u Bosni ili gde već”.

Mislim da je suviše mala vremenska distanca da Bulevar dr Zorana Đinđića i dalje nosi to ime i na sledećoj sednici ću zatražiti promenu u Bulevar braće Tasković jer hrabra majka i njena dva sina, inače Nišlije, za grad Niš sigurno su značajnije ličnosti od nekog tamo ko je rođen u Bosni ili gde već. Miloševića i generala Lazarevića ste poslali u Hag, a ja sada imam posebnu motivaciju za ovo jer imamo sjajnog direktora Direkcije za izgradnju koji se preziva Tasković i direktan je potomak braće Tasković. Mislim da nećemo u skorije vreme imati tako dobrog direktora. To me nadahnulo da pokrenem ovu inicijativu – rekao je Novaković.

Smatram da za manje od dve godine, koliko je proveo na funkciji premijera, čovek za Niš bukvalno ništa nije učinio, osim toga što je doneo Zakon o privatizaciji, koji je devastirao grad Niš. Nije on jedini kriv, tu mislim na celu Demokratsku stranku. Ne možete da se pomirite sa tim da su prvi demokratski izbori bili 1990. Prvi demokratski izabran predsednik je bio Milošević, a prva demokratska Vlada – Vlada Dragutina Zelenovića – ističe Novaković.

Među opozicionarima koji su na to negativno reagovali bio je Đorđe Stanković iz Narodnog pokreta Srbije, koji je rekao da je sasvim u redu da braća Tasković dobiju bulevar ili ulicu u Nišu, ali da to može da bude drugi bulevar ili ulica.

Veliko poštovanje prema ideji da braća Tasković dobiju ulicu, ali može da se izabere druga ulica. Ovaj naziv Bulevara dr Zorana Đinđića jeste adekvatan. Verovatno bismo već sada bili u Evropskoj uniji da se nije desilo njegovo ubistvo – navodi Stanković.

Najavio je inicijativu da Niš dobije spomenik Zoranu Đinđiću.

Opština Medijana može da bude pokretač ideje, a da Grad pomogne. Smatram da je to simboličan momenat, gde konačno treba shvatiti da smo izgubili oko 20 godina otkad njega nema. Naš grad, kao jedan od gradova iz kojeg su kretale promene, teži da bude evropski grad, a važan je i momenat u kome živimo – postoji puno sukoba, mora da postoji razumevanje sa obe strane. Razumem ako to nećete da prihvatite, ali će predlog ostati i realizovaćemo ga kad dođe do promene vlasti. Đinđić je simbol moderne, evropske Srbije i modernog, evropskog Niša – zaključio je on.

Izvor: Južne vesti

