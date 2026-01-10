Voz koji je krenuo iz Valjeva prema Beogradu stajao je više od tri sata zaglavljen na pruzi kod Resnika. Jedna putnica kaže da u vozu jedva da je bilo vazduha

Voz koji je danas nešto posle 12 časova krenuo iz Valjeva prema Beogradu, zaglavio se kod Resnika, gde je stajao tri sata. Nakon što je otklonjen kvar, voz je za Zemun krenuo u 16:29 časova.

Prema je rečima putnica Iz voza koja je o ovome javila Novoj.rs, „niko ne može da izađe, niti da uđe jer nema struje, pa se vrata ne otvaraju. Toaleti ne rade, u vozu jedva da ima vazduha.“

Putnicima je rečeno da po njih stiže lokomotiva iz Zemuna.

Putnica je pozvala Srbijavoz, ali se ispostavilo da Srbijavoz nije ni znao da je voz zaglavljen. „Sve vreme su od nas, putnika, posle toga, dobijali infomracije“, ispričala je ova putnica iz Valjeva.

Kondukteri su objasnili da je voz stao jer je „udario u ledenicu kad je izlazio iz tunela pre Resnika“.

Takođe prema njihovim rečima, lokomotiva koja je krenula iz Zemuna se zapalila, pa moraju da sačekaju na drugu.

