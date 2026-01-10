Radnik EDS-a u zavejanoj šumi

Vremenska prognoza

10.januar 2026. K. S.

Snežni talas u Srbiji: Vanredno u devet opština

Sneg i hladno vreme nastavljaju da prave probleme u brojnim mestima u Srbiji. Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja