Čišćenje snega
Studenti s lopatama: Posle Beograda, akcija čišćenja snega i u Novom Sadu
Posle Beograda, i studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu organizuju akciju čišćenja snega u tom gradu
Sa -17 stepeni Celzijusa, Smedrevska Palanka je uz Sjenicu 9. januara bila rekorder na temperaturnoj skali. Ona je i grad sa najvišom temperaturom ikada zabeleženom u Srbiji. Zašto je opština u centralnoj Srbiji mesto u kome termometar često piše istoriju
Od debelog minusa do nesnosnih vrućina, Smederevska Palanka nije samo varoš nekada prepoznavana po industrijskom kombinatu „Goša” i tome što se u njoj godinama punila „Kokta”. Ovaj grad na rubu Šumadije već decenijama nosi i mnogo neobičniju reputaciju.
To je mesto gde se beleže najniže i najviše temperature u Srbiji.
Smeštena na ušću dve reke, Kubršnice i Jasenice, u prirodnoj kotlini Podunavskog okruga, osamdesetak kilometara južno od Beograda, Smederevska Palanka ima geografski položaj koji je čini gotovo idealnim „poligonom” za temperaturne ekstreme.
Okružena blagim uzvišenjima, bez jačih vazdušnih strujanja, ona leti zadržava toplotu, a zimi hladan vazduh.
Smederevska Palanka je godinama nosila titulu mesta sa najnižom temperaturom zabeleženom u Srbiji. Na Božić 1947. godine u tom gradu je izmereno čak -32,6 stepeni Celzijusa, rekord koji je držala sve dok ga kasnije nije preuzela preuzela Sjenica.
Najniža temperatura od -39.5 stepeni Celzijusa, izmerena je 13. januara 1985. godine u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni.
Ipak, Smederevska Palanka je ostala simbol ekstremne hladnoće. U petak 9. januara 2025. godine, zajedno sa Sjenicom, bila je najhladnije mesto u zemlji, sa izmerenih -17 stepeni.
Sa druge strane termometra, Palanka je još impresivnija. Punih 18 godina drži apsolutni rekord najviše ikada izmerene temperature vazduha u Srbiji.
Tog 24. jula 2007. godine, živa u termometru popela se do neverovatnih 44,9 stepeni Celzijusa. Taj podatak i danas stoji kao nacionalni temperaturni maksimum.
Razlozi za ovakve ekstreme leže u spoju kontinentalne klime, položaja u kotlini i čestih temperaturnih inverzija.
Blizina reka dodatno utiče na vlažnost vazduha, što pojačava subjektivni osećaj i hladnoće i toplote.
Ni u novije vreme Smederevska Palanka ne izlazi iz vrha statistike. Tokom leta 2025. godine, ponovo se nalazila među mestima sa najvišim temperaturama u Srbiji, potvrđujući da njena reputacija nije samo deo meteorološke istorije, već i svakodnevice njenih meštana.
A oni se i zimi i leti snalaze kako znaju. Leti često uz nestašice vode. U gradu gde se pamte i ledeni Božići i pakleni julski dani, meštani su naučili da žive sa vremenskim krajnostima.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Posle Beograda, i studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu organizuju akciju čišćenja snega u tom gradu
Sneg i hladno vreme nastavljaju da prave probleme u brojnim mestima u Srbiji. Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja
Vrhovni sud Srbije je između ostalog utvrdio da su sudije u procesu za ubistvo Slavka Ćuruvije povredile zakon u korist okrivljenih time što su u presudi faktički pogrešno prikazale odlučne činjenice
U proseku 1,5 evra od svakih 100 koje domaćinstva u Evropskoj uniji potroše na robu i usluge odlazi na alkoholna pića, prema podacima Eurostata. Cene u nekim državama EU idu i preko 100 odsto od proseka, a kako stoji Srbija?
Iako im je mnogo ranije bilo jasno da imaju veliku podršku naroda, akcija „Raspiši pobedu“ 28. decembra je učvrstila njihova uverenja, pa su studenti iz Novog Sada odlučili da organizuju veliki protest u tom gradu
Intervju: Nenad Lajbenšperger, ličnost godine 2025.Nemam prava da ćutim na nepravdu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve