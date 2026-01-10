Sa -17 stepeni Celzijusa, Smedrevska Palanka je uz Sjenicu 9. januara bila rekorder na temperaturnoj skali. Ona je i grad sa najvišom temperaturom ikada zabeleženom u Srbiji. Zašto je opština u centralnoj Srbiji mesto u kome termometar često piše istoriju

Od debelog minusa do nesnosnih vrućina, Smederevska Palanka nije samo varoš nekada prepoznavana po industrijskom kombinatu „Goša” i tome što se u njoj godinama punila „Kokta”. Ovaj grad na rubu Šumadije već decenijama nosi i mnogo neobičniju reputaciju.

To je mesto gde se beleže najniže i najviše temperature u Srbiji.

Smeštena na ušću dve reke, Kubršnice i Jasenice, u prirodnoj kotlini Podunavskog okruga, osamdesetak kilometara južno od Beograda, Smederevska Palanka ima geografski položaj koji je čini gotovo idealnim „poligonom” za temperaturne ekstreme.

Okružena blagim uzvišenjima, bez jačih vazdušnih strujanja, ona leti zadržava toplotu, a zimi hladan vazduh.

Među rekorderima po hladnoći

Smederevska Palanka je godinama nosila titulu mesta sa najnižom temperaturom zabeleženom u Srbiji. Na Božić 1947. godine u tom gradu je izmereno čak -32,6 stepeni Celzijusa, rekord koji je držala sve dok ga kasnije nije preuzela preuzela Sjenica.

Najniža temperatura od -39.5 stepeni Celzijusa, izmerena je 13. januara 1985. godine u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni.

Ipak, Smederevska Palanka je ostala simbol ekstremne hladnoće. U petak 9. januara 2025. godine, zajedno sa Sjenicom, bila je najhladnije mesto u zemlji, sa izmerenih -17 stepeni.

I najtoplije mesto

Sa druge strane termometra, Palanka je još impresivnija. Punih 18 godina drži apsolutni rekord najviše ikada izmerene temperature vazduha u Srbiji.

Tog 24. jula 2007. godine, živa u termometru popela se do neverovatnih 44,9 stepeni Celzijusa. Taj podatak i danas stoji kao nacionalni temperaturni maksimum.

Razlozi za ovakve ekstreme leže u spoju kontinentalne klime, položaja u kotlini i čestih temperaturnih inverzija.

Blizina reka dodatno utiče na vlažnost vazduha, što pojačava subjektivni osećaj i hladnoće i toplote.

Među rekorderima i u leto 2025.

Ni u novije vreme Smederevska Palanka ne izlazi iz vrha statistike. Tokom leta 2025. godine, ponovo se nalazila među mestima sa najvišim temperaturama u Srbiji, potvrđujući da njena reputacija nije samo deo meteorološke istorije, već i svakodnevice njenih meštana.

A oni se i zimi i leti snalaze kako znaju. Leti često uz nestašice vode. U gradu gde se pamte i ledeni Božići i pakleni julski dani, meštani su naučili da žive sa vremenskim krajnostima.

