Tokom obilaska Ložionice, predsednik Vučić najavio je da će 11. oktobra u Srbiji biti održani brojni skupovi koje organizuje Centar za društvenu stabilnost, „sa porukama jedinstva i mira"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u subotu, 11. oktobra, biti organizovani skupovi u najviše mesta u zemlji do sada, ne samo protiv blokada i nasilja već i za podršku Srbima na KiM.

„Ovog puta neće biti samo stop blokadama, već će biti i podrška našem narodu na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vučić tokom obilaska Ložionice.

Dodao je da su ga obavestili iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator skupova, da neće svi skupovi biti u isto vreme.

„Nešto će ići u 16, nešto u 17, a nešto u 18 časova, ali da će biti ovog puta na najviše mesta i po mnogim selima, svuda, gde će ljudi izaći da pruže podršku i našem narodu i, naravno, protiv nasilja i protiv blokada“, naveo je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Filip Krainčanić Kosovska Mitrovica

Rezultati Vučića na Kosovu

Međutim, uprkos njegovoj poruci o podršci Srbima na Kosovu, njegovi rezultati u „borbi za južnu srpsku pokrajinu“ ne pokazuju dobre rezultate.

Podsetimo, on na Kosovu nije bio sedam godina. Razlozi za to javnosti su manje-više nepoznati. Međutim, u gotovo svakom obraćanju on pomene Kosovo i Metohiju kao neodvojivi deo Srbije, te da je ono „izvan svake politike”.

Podsetimo, tokom više od decenije vlasti Aleksandra Vučića, politika Srbije prema Kosovu doživela je niz promena koje su dovele do gotovo potpunog povlačenja srpskih institucija sa severa Kosova, a tome možete čitati više u posebnom tekstu.

Rezultati njegove politike na Kosovu su poražavajući: gašenje privremenih organa i institucija, zabrana upotrebe dinara, smanjenje prisustva Srba u policiji i pravosuđu, preuzimanje vlasti od strane albanskih gradonačelnika, zatvaranje banaka i pošta, kao i ukidanje mogućnosti za isplatu plata i pomoći iz Srbije.

Sve ove promene ukazuju na duboku institucionalnu eroziju srpske prisutnosti na Kosovu i promenu politike Beograda — od formalnog suvereniteta ka tihoj administrativnoj predaji kontrole Prištini.