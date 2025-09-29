Haški tribunal

28.септембар 2025. I.M.

General Nebojša Pavković stigao u Beograd

Avion Vlade Srbije sleteo je u Beograd sa bivšim komandantom Treće armije i načelnikom Generalštaba Nebojšom Pavkovićem. Po dolasku je prebačen sanitetom na VMA

Saobraćajnice

28.септембар 2025. K. S.

Još pet miliona evra za kocke u Beogradu

Za popravljanje stare kaldrme i gradnju novih kamenih saobraćajnih površina Putevi Beograda dali posao Invest Gradnji. Posao vredan pet miliona evra