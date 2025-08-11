Protest

10.avgust 2025. S.Ć.

Građani protiv Šapića: Ne damo Dvojku

Beograđani su na protestu u nedelju nedvosmisleno rekli da su protiv ukidanja tramvaja na liniji broj 2, što potvrđuje i više od 32.000 potpisa na dve peticije

Hronika

10.avgust 2025. S.Ć.

Trostruko ubistvo u Gnjilanu

U pucnjavi u Gnjilanu ubijene su tri osobe a nekoliko ih je povređeno, policija raspisala poternicu za osumnjičenim, a mediji objavili njegovu fotografiju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Aljbinom Kurtijem