Nova blokada

19.avgust 2025. I.M.

Završena blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu počela je jutros, nakon što su studenti i građani zauzeli sve ulaze, zahtevajući puštanje na slobodu svojih kolega i prijatelja za koje tvrde da su pritvoreni bez dokaza

Policijska brutalnost

19.avgust 2025. B. B.

Dačić kaže da studentkinja Nikolina Sinđelić laže

„Nije bilo vezivanja niti maltretiranja, sve radnje su provedene u skladu sa zakonom, isključivo radi očuvanja reda i mira“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić o privođenju studentkinje Nikoline Sinđelić

Marko Marjanović

Pritvoreni tviteraš

19.avgust 2025. T. S.

Tviteraš Marko Marjanović pušten iz pritvora

Tviteraš Marko Marjanović, poznatiji kao Kristal Met Dejmon, pušten je iz pritvora. Njegov advokat prethodno je rekao da mu je u pritvoru uskraćeno pravo na lekarsku pomoć uprkos povredama glave koje je zadobio tokom intervencije policije