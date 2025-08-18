Protesti pod sloganom „Gde smo ono stali?“ održavaju se u Beogradu i u gradovima širom Srbije

21.16

Studenti i građani u Novom Pazaru blokirali magistralni put ka Crnoj Gori

Studenti i građani Novog Pazara blokirali su večeras magistralni put ka Crnoj Gori, u znak podrške i solidarnosti sa prebijenim i uhapšenim građanima tokom protesta u drugim gradovima.

21.15

Proslava pobeda nezavisnih kandidata na izborima za savete mesnih zajednica

Grupa građana organizovala je večeras u gradskom naselju Matije Huđi u Sremskoj Mitrovici skup na kom se proslavlja pobeda nezavisnih kandidata na izborima za savete mesnih zajednica.

Nezavisni kandidati su na izborima u nedelju odneli pobedu nad kandidatima Srpske napredne stranke u mesnim zajednicama Matije Huđi, Bešenovo i Zasavica 2.

U velikom gradskom naselju Matije Huđi nezavisni kandidati, koje su promovisali studenti, osvojili su svih sedam mesta u Savetu Mesne zajednice.

20.54

Protest i u Kraljevu

1. „I ako je protest preko mreža najavljen u 17.00 časova (lažno), protest je počeo u 20.00 časova. Grad je pod opsadom.“

2. „Građani Kraljeva skandiraju kordonu policije „Je l’ ste se umorili?“, aludirajući na prethodno najavu lažne akcije za 17 časova, pd kada se policija… pic.twitter.com/qcCpQyCiML — Србија чиста и уједињена 🇷🇸🙏☦️ (@KosovoJeSrbija0) August 17, 2025

20.53

Protest kod Vukovog spomenika

U Beogradu, više stotina demonstranata blokiralo je oko 20.10 saobraćaj na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ruzveltove ulice, u okviru protesta „Gde smo ono stali?“ na koji su pozvali studenti u blokadi.

20.51

Zemunci i Novobeograđani krenuli u protestnu šetnju

Zemunci i Novobeograđani spojili su se kod Opštine Novi Beograd, odakle su krenuli u protestnu šetnju ulicom Omladinskih brigada, najverovatnije do sedišta MUP-a.

20.36

Okupljanje u Kragujevcu

Protestna šetnja u Kragujevcu krenula je večeras od Đačkog trga gde su se građani prethodno okupili.

Na ulicama je bučno.

Protestna kolona se kreće ka nepoznatoj lokaciji, ali ono što je poznato jeste da se građani kreću ka strogom centru grada.

Poruka je ista – da se raspišu izbori kako bi se sredila situacija u državi i sve ono za šta se studenti zalažu svih ovih meseci.

20.35

Studenti: Predsednik najavljuje zločin?

Studenti u blokadi ocenili su da postoji osnovana sumnja da vlast u narednim danima sprema scenario eskalacije uličnog nasilja, koje bi pratila formalna kriminalizacija otpora i novi talas represije, i pozvali su građane da ostanu pribrani, smireni i nenasilni, ali pripravni i odlučni da odbrane svoj suverenitet i demokratska prava.

Studenti su na Instagramu naveli da jučerašnje „sramotno“ obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavlja još jedno poglavlje devetomesečnog šablona podsticanja građanskog rata, „jednog od retkih zala koje je zaobišlo Srbiju u prethodnih 13 godina“.

„Mi nismo ti koji zastrašuju svoj narod zarad dobijanja političkih poena“, istakli su studenti.

20.29

Protest u Valjevu

Valjevci su se večeras okupili ispred Višeg suda u ovom gradu, kako bi pružili podršku privedenima na protestima u subotu, kada su demolirane prostorije opštine, tužilaštva i SNS-a.

20.07

Srpski studenti demonstranti kandidovani za nagradu Saharov Evropskog parlamenta

Srpski studenti demonstranti kandidovani za nagradu Saharov, najvišeg priznanja koje Evropska unija dodeljuje borcima za odbranu slobode mišljenja i ljudskih prava.

Nominaciju objavila je danas evropska poslanica Irena Joveva na društvenoj mreži Iks (X) navodeći da je sa poslanikom Evropskog parlamenta Helmutom Brandšteterom predložila studente učesnike protesta za nagradu Saharov.

„Snažno osuđujemo brutalno nasilje nad demonstrantima i apelujemo na Evropsku komisiju i države članice da reaguju, sa ciljem uspostavljanja vladavine prava, slobode medija i mirno okupljanja u Srbiji“, navela je Irena Joveva.

„Srpski studenti koji predvode trenutni talas protesta oličavaju duh nagrade Saharov“, navodi se u objavi.

Kako je navela, studenti od pada nadstrešnice izlaze na ulicu gde se bore za vrednosti za koje se zalaže Evropska unija, a to su – poštovanje ljudskih prava, demokratija, dostojanstvo i vladavina prava.

Ona je podelila i snimak sa uhapšenim demonstrantima kako kleče okrenuti ka zidu i pozvala EU da reaguje.

„Niko ne može da ignoriše ovu brutalnost u Srbiji. Svi znamo čiji je ovo stil. EU više ne bi trebalo da se pretvara i konačno – da deluje“, navela je Joveva.

Sa velikom zabrinutošću ističe da postupci srpskih vlasti predstavljaju ozbiljno podrivanje vladavine prava i temeljnih demokratskih principa, čime se Srbija sve više udaljava od evropskih vrednosti i budućnosti unutar EU.

20.00

Poziv na protest „Sve smo mi Nikolina“

Studenti beogradskih visokoškoliskih ustanova u blokadi pozvali su na protest pod nazivom „Sve smo mi Nikolina“ u utorak u 10.30 časova, kod Mostarske petlje.

U objavi na Instagramu navodi se da su njihovi zahtevi smena Marka Krička sa pozicije komandanta Jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti (JZO) i hitno procesuiranje i sankcionisanje za zlostavljanje i mučenje privedenih osoba.

Kako su beogradski zborovi ranije najavili, nakon okupljanja u parku kod Mostara, sledi šetnja do zgrade JZO u Sarajevskoj ulici.

19.34

Učesnici protesta pozvani da ne vode sa sobom životinje i decu

Studenti u blokadi pozvali su učesnike protesta da zbog bezbednosti ne vode sa sobom životinje, bez obzira na veličinu, ali ni decu.

Studenti su na Instagramu naveli da okupljanja takvog tipa podrazumevaju povećanu buku, gužvu i nepredvidive situacije, koje mogu ugroziti njihovu sigurnost i izazvati stres.

„Naša je zajednička odgovornost da brinemo o najosetiljivijima – zato ih štitimo tako što ćemo ih ostaviti na sigurnom kod kuće“, ukazali su studenti.

19.30

Raspored protesta u gradovima širom Srbije

Protesti pod sloganom „Gde smo ono stali?“ održaće se večeras u Beogradu i brojnim gradovima širom Srbije, u organizaciji studenata u blokadi. Raspored okupljanja objavljen je na društvenim mrežama, a prema najavi, demonstracije će biti održane na više od deset lokacija u različitim terminima.

U Beogradu će se građani okupljati na tri tačke – prvo u 19.30 kod Poljoprivrednog fakulteta, a zatim od 20 časova kod Vukovog spomenika i na kružnom toku ispred Opštine Novi Beograd. Očekuje se da će upravo prestonica biti jedno od centralnih mesta protesta, gde su prethodnih dana okupljanja privukla veliki broj ljudi, naročito mladih.

Van Beograda, protesti počinju od 19 časova u Požegi, Valjevu i Boru. Pola sata kasnije, okupljanja su zakazana u Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu i Kragujevcu, dok će u 20 časova građani izaći na ulice u Sremskoj Mitrovici, Somboru, Srbobranu i Inđiji. Poslednje večerašnje okupljanje planirano je za 20.30 u Obrenovcu.

