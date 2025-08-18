U Beogradu su zakazana dva termina okupljanja – u 19.30 kod Poljoprivrednog fakulteta i od 20 časova na dve lokacije: kod Vukovog spomenika i kružnog toka ispred Opštine Novi Beograd

Studenti u blokadi objavili su večerašnji raspored protesta širom Srbije na svom zvaničnom Instagram nalogu.

U Beogradu su zakazana dva termina okupljanja – u 19.30 kod Poljoprivrednog fakulteta i od 20 časova na dve lokacije: kod Vukovog spomenika i kružnog toka ispred Opštine Novi Beograd.

Van prestonice, okupljanja počinju u 19 časova u Požegi, Valjevu i Boru, dok će od 19.30 građani izlaziti na ulice u Zrenjaninu, Ivanjici, Kostolcu i Kragujevcu.

Novi talas protesta počinje u 20 časova u Sremskoj Mitrovici, Somboru, Srbobranu i Inđiji, a poslednje okupljanje večeras zakazano je za 20.30 u Obrenovcu.

U Požarevcu je okupljanje zakazano za 20.00, kao i u Gornjem Milanovcu, Rumi i Lazarevcu.