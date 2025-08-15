Tokom protesta u četvrtak policija se prvi put otvoreno stavila na stranu pristalica SNS-a. U Beogradu ih nije sprečila da nasrnu na građane i novinare. Nebranjene prostorije SNS-a u Novom Sadu osetile su građanski bes u punom obimu

Protesti zbirnog imena „Večeras pucate po šavovima“ održani u četvrtak uveče širom Srbije, za razliku od protesta održanih prethodnog dana, doneli su bar dve značajne novine: policija je u Beogradu dozvolila neometani juriš pristalica Aleksandra Vučića na građane i novinare, a počela je i intenzivno da koristi suzavac i biber sprej u rasterivanju i potiskivanju građana.

Foto: FoNet/Relja Jarkovački Juriš policije tokom protesta „Večeras pucate po šavovima“

Ipak, najveći utisak ostavila je mučna scena iz Valjeva gde su do zuba naoružani i brojno nadmoćni policajci sustigli dva građanina, oborili ih na tlo i temeljno ih ispendrečili, podsetivši sve koji su eventualno zaboravili da i Srbija, i njeno shvatanje demokratije i policijska čast nisu ništa više nego modifikovano, umiveno zaveštanje terora Slobodana Miloševića.

Milošević bi bio ponosan

Snimak tog brutalnog prebijanja načinjen je sa sprata obližnje zgrade, pa takva vizura ostavlja dodatno zastrašujući vizuelni utisak: najpre se vidi kako građani padaju na tlo, a onda se oko njih, kao u filmovima o zombi apokalipsi, začas stvore policajci koji nagnuti nad žrtvom potpuno prekriju telo koje batinaju. Da su veoma revnosni u svom sadističkom poslu, osim po zamasima pendreka, može se zaključiti i po skakutanju njihovih okruglih belih šlemova koji podsećaju na ćelije smrtonosnog virusa koji napadaju organizam.

Ruke im se osušile! 🤬 pic.twitter.com/Bjcc4ksAo9 — Milica Matić (@milicaa______) August 14, 2025

Slobodan Milošević zaista bi bio veoma zadovoljan da vidi kako je njegov učenik Ivica Dačić očuvao plamen potpuno nepotrebne, prekomerne upotrebe policijske sile nad građanstvom.

Podjednako uznemirujuća scena viđena je i u Čačku, gde je, bar tako svedoči jedan snimak na društvenim mrežama, nekolicina Vučićevih pristalica razmenjivala verbalne uvrede sa građanima sve dok sa strane građana nije doleteo neki predmet koji je u glavu pogodio jednog Vučećevog fana koji se zbog udarca samo stropštao na tlo, da bi ga potom njegovi saučesnici sklonili sa ulice.

Deset ljutih ćacija, došlo u Čačak na dernek. Jednog Bogdan spičio ostalo ih devet. pic.twitter.com/S5GpAh9T89 — Marin Bodrožić (@MarinBodrozic) August 14, 2025

Vučićevi fanovi i policija na istom zadatku

Najdramatičnije je u četvrtak, verovatno, bilo u Beogradu, gde su se na dve lokacije, u centru i na Novom Beogradu građani sukobili s policijom i SNS-batinašima. U centru grada, u ulicama oko Vlade Srbije i u blizini prostorija Srpske napredne stranke, policija je praktično bila u sadejstvu sa Vučićevim pristalicama.

Foto: Andrej Ivanji Privedeni demonstrant tokom protesta „Večeras pucate po šavovima“

Nakon razmenjivanja vatre u vidu topovskih udara i pirotehnike između građana i simpatizera režima, kordon Žandarmerije se u jednom trenutku jednostavno uklonio s puta ovim drugima, od kojih su mnogi bili naoružani šipkama i letvama, i propustio ih u juriš na građane i novinare.

Onda je usledila i akcija policije koja je rasterivala demonstrante po okolnim ulicama, uz obilato korišćenje suzavca.

Najviše suzavca ipak su progutali građani na Novom Beogradu po čijim širokim bulevarima su se nekoliko sati igrali „mačke i miša“ sa policijom.

Suzavac je upotrebljen i u Valjevu gde su se građani okupili ispred kafea „Romana“ koji su prethodne večeri demorilale maskirane Vučićeve pristalice. Iako su građani protestovali mirno, u jednom trenutku začuli su se topovski udari i policija je krenula da ih potiskuje, a zatim je bačen i suzavac.

Valjevo

Sa Instagrama pic.twitter.com/jz3cuoiMEs — Snezana Đekić Spajić (@snezana_05) August 14, 2025

U Novom Sadu policije ni na vidiku

Potpuno drugačije scene viđene su u Novom Sadu, koji je prethodnog dana, zahvaljujući napadu građana na prostorije SNS-a u kome se iza leđa nekolicine „Kobri“ skrivao predsednik te partije Miloš Vučević, umalo postao polazna tačka masovnih građanskih sukoba. Za razliku od tih scena u sredu, u četvrtak uveče na novosadskim ulicama slika je bila potpuno drugačija, jer se policija nije pojavila bat tri sata od početka građanskog protesta.

Taj njihov izostanak, ali i izostanak Vučevih fanova kao živog štita za stranačke prostorije, neki građani su očigledno shvatili kao dozvolu za ispuštanje nagomilanog besa, pa su redom demolirana čak tri partijska štaba SNS-a.

Novi Sad je posle 9 i po meseci zatvorio tri prostorije SNS-a…. pic.twitter.com/TrcxAhFOST — zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 14, 2025

Prvo su temeljno rasturene prostorije SNS-a na Bulevaru oslobođenja, odakle su građani izneli stolice koje su upotrebili kao oruđe za lomljenje, istrgnuta je nadzorna kamera, a kao „ratni plen“ naprednjacima je konfiskovano i nekoliko kartona jaja koja su građani „vratili“ u partijske prostorije tako što su ih gađali njima.

Kada su videli da nema reakcije, demonstranti su se zatim uputili i ka prostorijama SNS-a u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici, pa su temeljno vandalizovali i njih.

„Ubačeni elementi“ među građanima Niša?

Pored ovih, incidenti su zabeleženi i u Nišu, gde je grupa od dvadesetak maskiranih ljudi uporno gađala kordon policije, iako su ostali demonstranti iza njih protestovali mirno. U nekoliko navrata pojedini nemaskirani demonstranti čak su ulazili u verbalne prepirke sa tim maskiranim ljudima, tražeći od njih da prestanu sa napadima na policiju, što su oni odbijali, a što je posledično izazvalo sumnju da su ovi maskirani zapravo takozvani „ubačeni elementi“ poslati da diskredituju inače miran protest.

Na protestu u Čačku došlo je do incidenta kada su aktivisti SNS-a, koji su se nalazili ispred prostorija partije, i građani koji su protestovali ispred njih, počeli jajima i plastičnim flašama sa vodom da gađaju jedni druge. Veće incidente sprečila je Interventna jedinica policije koja od početka protesta razdvajala te dve grupe.

Vučić i Dačić broje i najavljuju hapšenja

Odgovor državnih glavešina na događanja bio je uobičajen.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bavio se samo brojkama i naveo da je u Beogradu bilo 3100 demonstranata, uz obećanje da će biti više uhapšenih nego prethodnog dana.

„Neki naši državni organi nisu u stanju da reaguju onako kako je potrebno, ali mislim da je dobro što večeras nije bilo pripadnika Srpske napredne stranke u njihovim stranačkim prostorijama“, rekao je Vučić. Lagao je, bili su u prostorijama SNS-a u Kneza Miloša.

Brojkama se bavio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je naveo da su na skupovima u Srbiji povređena 42 policajca, od čega 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu, dok je uhapšeno 37 osoba.

